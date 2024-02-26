Департамент миграции: уменьшается поток белорусов, прибывающих в Литву, часть из них отпугивают проверки

"По данным на этот месяц, в Литве проживают 224,8 тыс. иностранных граждан, из них 62 474 – граждане Беларуси. Число белорусских граждан, прибывающих в Литву, за последние несколько месяцев несколько уменьшилось – темпы замедлились, если сравнивать с началом прошлого года", - сказала она в понедельник радио LRT.

"Бизнес переориентируется, и рабочую силу все чаще приглашают из других стран, которые не представляют больших рисков, таких как Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан. Другое дело – проверки, проводимые Департаментом миграции совместно с Департаментом государственной безопасности. Я думаю, что это тоже "отфильтровывает" и отпугивает некоторых граждан Беларуси", - сказала Э. Гудзинскайте.