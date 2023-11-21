Департамент миграции предложил МИД аннулировать литовское гражданство Лиепе

"В ближайшее время Департамент миграции, после оценки всей полученной информации, подготовит и направит в МВД обращение с предложением обратиться к президенту Республики по поводу утраты гражданства", - говорится в письменном комментарии, переданном Elta Департаментом миграции.
В начале месяца Департамент миграции направил запросы в Министерство иностранных дел (МИД), Департамент государственной безопасности (ДГБ) и Департамент полиции – относительно угроз государственной безопасности, исходящих от И. Лиепы, или поддержки враждебного режима.
После получения информации из Департамента, МВД обратится к президенту, который на основании заключения Комиссии по гражданству принимает окончательные решения относительно лишения гражданства, предоставленного в порядке исключения.
Литовское гражданство российской балерине И. Лиепе было предоставлено в 2000 году в порядке исключения – такое решение было принято с учетом того, что солистка московского Большого театра более 10 лет танцевала с литовским артистом балета Пятрасом Скирмантасом.
Вопросы о гражданстве И. Лиепы возникли после появления интервью балерины, в котором она не скрывает своих симпатий к В. Путину, называет войну в Украине спецоперацией и открыто презирает западный мир и его ценности.
"Нам очень повезло, что у нас есть такой лидер как Владимир Владимирович Путин, который служит своему отечеству и верен своему долгу", - сказала И. Лиепа в интервью.
По данным МВД, 800 лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, получили гражданство Литвы в порядке исключения. Министерство заявляет, что обратится в ДГБ с просьбой тщательно оценивать этих лиц и оперативно предоставлять информацию о них.