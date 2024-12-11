Департамент миграции: нет необходимости в заморозке заявлений о предоставлении убежища сирийцам

„Пока у нас нет необходимости в прекращении рассмотрения заявлений, как в других странах. (...) В отличие от остальной Европы, где сирийцы составляют большинство просителей убежища, в Литве сейчас есть только один сириец, который просит убежища“, – заявила Э. Гудзинскайте в эфире радиостанции LRT в среду утром.

„Если количество заявлений о предоставлении убежища увеличится, мы будем следить за ситуацией в Сирии. (...) Пока она очень нестабильна. Надо посмотреть, какой режим установится – будет ли попытка жить мирно или появятся группы, которые и дальше будут преследоваться. Если в стране воцарится мир и можно будет безопасно вернуться жить в эту страну, тогда можно будет оценить и пересмотреть уже предоставленное убежище некоторым лицам“, – пояснила она.