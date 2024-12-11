Департамент миграции: нет необходимости в заморозке заявлений о предоставлении убежища сирийцам

„Пока у нас нет необходимости в прекращении рассмотрения заявлений, как в других странах. (...) В отличие от остальной Европы, где сирийцы составляют большинство просителей убежища, в Литве сейчас есть только один сириец, который просит убежища“, – заявила Э. Гудзинскайте в эфире радиостанции LRT в среду утром.
„Если количество заявлений о предоставлении убежища увеличится, мы будем следить за ситуацией в Сирии. (...) Пока она очень нестабильна. Надо посмотреть, какой режим установится – будет ли попытка жить мирно или появятся группы, которые и дальше будут преследоваться. Если в стране воцарится мир и можно будет безопасно вернуться жить в эту страну, тогда можно будет оценить и пересмотреть уже предоставленное убежище некоторым лицам“, – пояснила она.
По словам главы Департамента миграции, сейчас статусом беженца или дополнительной защитой в Литве пользуются почти 300 сирийцев, а вид на жительство в Литве имеют почти 400 граждан вышеупомянутой страны.
„У нас есть данные, которые позволяют предположить, что значительная их часть проживает где-то еще в Европе и возвращается сюда (в Литву – ELTA) только для того, чтобы сменить вид на жительство“, – отметила Э. Гудзинскайте.
В воскресенье повстанцы во главе с исламистской группировкой Hayat Tahrir al-Sham молниеносно захватили сирийскую столицу Дамаск и свергли президента Башара Асада, он бежал из страны.
Б. Асад правил Сирией с 2000-го года. Ранее он унаследовал власть от своего отца.
После свержения президента Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Италия, Хорватия, Польша, Франция, Швеция, Германия и Латвия приостановили принятие решений по запросам сирийских граждан о предоставлении им убежища.