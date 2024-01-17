Департамент миграции не выявил литовцев, находящихся в родственных отношениях с лицами из санкционных списков ЕС

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Департамент миграции не выявил граждан Литвы, которые находились бы в родственных отношениях с лицами из санкционных списков Евросоюза (ЕС), сообщает Министерство внутренних дел (МВД).

Провести такую ​​проверку ведомству было поручено после того, как выяснилось, что двое детей российского миллиардера Романа Абрамовича, находящегося в санкционном списке ЕС, имеют литовские паспорта, выданные в порядке исключения.

"По данным Департамента миграции, ни у кого из лиц, включенных в санкционный список, нет гражданства Литовской Республики. Ни у супруга, ни у детей лиц, включенных в санкционный список, в настоящее время также нет гражданства Литовской Республики", – говорится в комментарии МВД, отправленном для Elta.

Отмечается, что по данным Регистра населения всего проверено 3571 лицо из санкционного списка ЕС.

Тем не менее, в начале этого года Департамент миграции по предварительным данным, сообщил о выявлении нескольких десятков граждан Литвы, связанных с лицами, включенными в санкционные списки ЕС.

В начале декабря центр журналистских расследований Siena сообщил, что дети российского миллиардера Романа Абрамовича, находящегося в санкционном списке ЕС, – Аркадий и Анна – получили литовское гражданство.

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