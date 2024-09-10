Демократы представили кандидатов в новое правительство: премьер-министром стал бы Сквернялис

Союз демократов „Во имя Литвы“ представил своих потенциальных кандидатов в новое правительство, которое в случае успеха возглавит бывший премьер-министр Саулюс Сквернялис. На должность министра иностранных дел демократы предлагают бывшего еврокомиссара Виргиниюса Синкявичюса, на должность министра обороны – Гедримаса Еглинскаса, который баллотировался на президентских выборах, в случае успеха Министерство финансов возглавил бы член Сейма Лукас Савицкас.