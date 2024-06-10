Демократический союз "Во имя Литвы" обвиняет консерваторов в слишком низкой явке на выборах в ЕП

„Я думаю, что всегда можно приложить больше усилий“, – сказал В. Синкявичюс на пресс-конференции в понедельник.

„Мы знаем, что двум политическим силам очень выгодны такие выборы, когда явка низкая. Это Союз Отечества и избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС). Сомневаюсь, что ИАПЛ-СХС могла на это сильно повлиять, но Союз Отечества мог бы“, – добавил он.

Однопартийца поддержал лидер Союза демократов „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис. По его словам, не было предпринято никаких усилий для организации выборов в Европарламент вместе со вторым туром президентских выборов.