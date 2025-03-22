Демократический союз „Во имя Литвы“ не намерен покидать правящую коалицию

„Работа может продолжаться и продолжается, пока социал-демократы не решат иначе. Мы об этом говорили на коалиционном совете, если один из партнеров ходит по важным для нашего государства рубежам – мы вслух заявим, что нам это не подходит, мы против. (...)“, – сказал виде-председатель партии Линас Кукурайтис.

„Постов соцдемов и „Зари Немана“ достаточно для большинства. Мы на самом деле внутри партии обсуждали наши действия и рассматривали „за“ и „против“, как лучше для государства: наш уход из-за разницы в позиции или мы остаемся в коалиции, чтобы отражались наши ценности. После ряда дискуссий мы решили остаться (в коалиции), однако решили быть активными участниками“, – заметил он.