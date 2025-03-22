Демократический союз „Во имя Литвы“ не намерен покидать правящую коалицию

„Работа может продолжаться и продолжается, пока социал-демократы не решат иначе. Мы об этом говорили на коалиционном совете, если один из партнеров ходит по важным для нашего государства рубежам – мы вслух заявим, что нам это не подходит, мы против. (...)“, – сказал виде-председатель партии Линас Кукурайтис.
„Постов соцдемов и „Зари Немана“ достаточно для большинства. Мы на самом деле внутри партии обсуждали наши действия и рассматривали „за“ и „против“, как лучше для государства: наш уход из-за разницы в позиции или мы остаемся в коалиции, чтобы отражались наши ценности. После ряда дискуссий мы решили остаться (в коалиции), однако решили быть активными участниками“, – заметил он.
Тот факт, что премьер Гинтаутас Палуцкас активно не отреагировал на заявление Сквернялиса о „пятой колонне“ Кукурайтис считает усилиями сохранения коалиции. Он считает, что стабильность правящей коалиции прояснится во время голосования по налоговым изменениям.
Палуцкаса уже критиковали за снисходительность к Жемайтайтису. Президент Гитанас Науседа отмечал, что видит альтернативу этому партнеру по коалиции.
После этого Сквернялис призвал соцдемов прислушаться к словам президента. На съезде партии в марте он заявил, что коалиция с „Зарей Немана“ была ошибкой.
Второй вице-председатель „Во имя Литвы“ Домас Гришкявичюс так же, как и Кукурайтис, считает, что уход из коалиции нанес бы вред государству.
„Хлопнуть дверью всегда можно, но остановит ли это ту силу или наоборот даст ей больше сил? Мы высказываем партнерам нашу позицию, они говорят, что это только разнообразие мнений, но я не знаю, на самом ли деле в условиях такой геополитической ситуации все мнения допустимы“, – сказал политик.
Гришкявичюс заметил, что часть соцдемов тоже возмущена тем, что Палуцкас снисходительно относится к выпадам Жемайтайтиса.
„Эта толерантность и поедание мистических пирожных отрастило крылья некоторым политикам, они понимают, что могут говорить, что хотят. Это они подтверждают и своим голосованием. (...) Пытаются надеть розовые очки и делать вид, что все в порядке, ничего плохого не произошло. Скоро ждет голосование по годовым изменениям, сможем еще раз в этом убедиться. Во фракции соцдемов много недовольства, только оно пока молчаливое“, – сказал он.
„Ни одно слово Жемайтайтиса не замечено, это плюрализм мнений. А вот спикер ничего сказать не может. Хочется со стороны премьера одинаковых стандартов. Один может говорить, что хочет, а уж если другие партнеры что-то скажут - это уже неправильно“, – акцентировал Гришкявичюс.