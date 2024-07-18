Delfi получило письмо: Кто из литовских евродепутатов потребовал лишить Венгрию права голоса в ЕС

Этот документ от 15 июля получило в свое распоряжение Delfi.
Среди подписантов литовские европарламентарии Андрюс Кубилюс, Людас Мажилис, Пятрас Ауштрявичюс, Дайнюс Жалимас и Раса Юкнявичене.
„Венгерское председательство в Совете Европейского союза еще только началось, а премьер-министр Орбан уже нанес значительный ущерб, используя и злоупотребляя ролью председателя Совета“, - говорится в письме.
Орбан отправился на встречи с Путиным и Си Цзиньпином, хотя не имел на это мандата Евросоюза, подчеркивают депутаты: „Такое поведение равносильно узурпации полномочий и прерогатив государств-членов ЕС в области внешней политики“.
Также в ЕП считают, что Орбан активно подрывает общие позиции ЕС. „Например, настаивая на прекращении огня любой ценой, а не на условиях Украины“, - сказано в письме.
Депутаты призвали руководство ограничить дальнейший ущерб не только авторитету ЕС, но и текущей геополитической ситуации:
„Это требует реальных действий, таких как приостановление права голоса Венгрии в Совете. Поскольку практика показывает, что простое словесное осуждение этой ситуации не имеет никакого эффекта“
Напомним, что Европарламент в среду принял резолюцию, осуждающую встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным в Москве.