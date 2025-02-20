Delfi из Киева: после заявлений Трампа украинцы шлют президенту США весть

Однако сами украинцы не видят возможностей для мира и перемирия. Неудивительно, ведь и президент Украины Владимир Зеленский после переговоров между Москвой и Вашингтоном в Саудовской Аравии заявил, что на условия "таких „переговоров“ он не согласен. Тем более, что пока США и Россия предлагают Украине нечто похожее на капитуляцию.

О „хорошем диалоге“, „прорыве“ речь шла и после проведенных во вторник в Саудовской Аравии российско-американских переговоров, на которые не пригласили ни представителей Евросоюза, ни представителей Украины. Вашингтон говорит при этом, что именно страны Европы должны гарантировать мир после перемирия.

В Киеве в последнее время часто звучат сирены. При этом президент США Дональд Трамп уверяет, что лидер России хочет мира.

В 10 м от них стоял пожилой мужчина и плакал, глядя на фотографии погибших.

Рядом с аллеей погибших находилась супружеская пара, они пытались установить фотографию, потом зажгли свечу.

„Извините, я приехал сюда, чтобы их навестить“, – сказал Delfi пожилой мужчина и показал рукой на фотографии погибших.

Военные обычно не комментируют ни внутренние события, ни высказывания зарубежных политиков. Они просто пожимают плечами, говоря, что от этого их жизнь никак не изменится, – даже после нескольких дней отдыха придется вернуться на позиции.

„Я не интересуюсь новостями, не слушал, что они говорят и о чем договариваются. Мне надо делать мою работу“, – сказал Delfi парень встреченный на улице Киева.

Женщина по имени Татьяна выразила надежду на то, что судьбу украинцев без их участия решать не будут:

„Мы надеемся, что мир проснется, что увидит нас. Увидит кровь, которая захлестнула нашу страну“.

Однако она подтвердила, что не видит благоприятных результатов выборов и не видит возможности завершения войны.

„Мы не видим просвета на улучшение. Конечно, надеемся на лучшее. Но не видим исполнения обещания закончить войну в течение 24 часов“, – сказала женщина.

Пенсионерка Наталья ответила журналистам из Литвы: „Передайте им, что мы разочарованы“.

„Нам горько за пролитую кровь. Жаль наших парней и девушек, отдавших жизни за страну, а нас не слышат“, – сказала женщина.