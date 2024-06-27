Декларации об имуществе руководителей страны: самые богатые - семья спикера Сейма

Также семья В. Чмилите-Нильсен задекларировала 46 тыс. евро заемных средств за предыдущий год и указала, что у них есть 21 тыс. евро невыплаченного долга. По сравнению с прошлым годом стоимость имущества семьи и имеющиеся задолженности главы парламента практически не изменились.

Президент Гитанас Науседа за предыдущий год задекларировал несколько более скромные активы, чем спикер Сейма. Глава страны вместе с супругой Дианой владеет различными активами на сумму чуть более 766 тыс. евро. Это примерно на 5 тыс. меньше, чем в 2022 году. Однако супруги задекларировали гораздо меньшие долги – 27 тыс. евро. В прошлом году эта сумма составляла 48,5 тыс. евро.