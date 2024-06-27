2024.06.27 20:43

Декларации об имуществе политиков: супруга главы МИД уступила первое место

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Austėja ir Gabrielius Landsbergiai
Austėja ir Gabrielius Landsbergiai
ФОТО: DELFI

Государственная налоговая инспекция опубликовала данные деклараций об имуществе за 2023 г. Среди политиков самым большим имуществом облагают супруг Иоланты Качинскайте, заместителя директора Центрального агентства управления проектами, бизнесмен Аудрюс Закас, значительно опередивший Аустею Ландсбергене, супругу министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, которая в прошлом году был на первом месте.

Среди 10-и самых богатых также оказались член Клайпедского городского совета „аграрий“ Видмантас Дамбраускас, бывший европарламентарий Виктор Успасских, член Вильнюсского горсовета, консерватор Вита Дягутене.

Активы некоторых богатейших людей списка за год увеличились на 2-3 млн евро

В 2023 году задекларированная лидером списка Аудрюсом Закасом стоимость активов составила чуть более 138 млн евро. Занявшая второе место А. Ландсбергене задекларировала имущество на сумму почти 17,7 млн евро – на 27 тыс. евро меньше, чем в прошлом году.

Стоимость имущества В. Дамбраускаса, занимающего третье место, в 2023 г. составляла чуть более 17,5 млн евро.

Стоимость имущества Виктора Успасских, занимающего четвертую позицию, увеличилась – в 2023 г. она превышала 9,5 млн евро, когда в 2022 г. составляла 7,1 млн евро, за год она увеличилась на 2,4 млн.

Закрывает пятерку Гинтарас Бальчюнас, супруг работающей в Госконтроле Сигиты Роюте, стоимость его имущества в прошлом году составляла 8,1 млн евро, в 2022 г. – 6,3 млн евро.

Шестое место, по данным ГНИ, занимает член Каунасского горсовета, фермер Аудрюс Банёнис. Стоимость задекларированного им имущества в 2023 г. составляла почти 7,1 млн евро. На седьмом месте – член Клайпедского горсовета Арунас Тума, стоимость его имущества в 2023 г. превышала 6,7 млн евро, когда в 2022 г. она составляла 4,9 млн евро.

Восьмое место в списке – Пранас Куйсис, супруг заместителя директора Департамента по надзору за социальными услугами при Министерстве социальной защиты и труда Эгле Куйсене. Стоимость его имущества в 2023 г. составляла 6,4 млн евро, в 2022 г. – почти 2,9 млн евро, за год она увеличилась более чем вдвое.

Девятое место – член Вильнюсского горсовета, консерватор Вита Дягутене, стоимость ее имущества в 2023 г. составляла почти 6,4 млн евро.

Закрывает десятку член совета Таурагского районного самоуправления Дарюс Станкус – стоимость его имущества превысила 5,4 млн евро и за год увеличилась на 10 тыс. евро.

По сравнению с прошлым годом из десятки выпали мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис и парламентарий Вальдемарас Валькюнас.

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