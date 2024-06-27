Декларации об имуществе политиков: супруга главы МИД уступила первое место

Стоимость имущества Виктора Успасских, занимающего четвертую позицию, увеличилась – в 2023 г. она превышала 9,5 млн евро, когда в 2022 г. составляла 7,1 млн евро, за год она увеличилась на 2,4 млн.

Стоимость имущества В. Дамбраускаса, занимающего третье место, в 2023 г. составляла чуть более 17,5 млн евро.

В 2023 году задекларированная лидером списка Аудрюсом Закасом стоимость активов составила чуть более 138 млн евро. Занявшая второе место А. Ландсбергене задекларировала имущество на сумму почти 17,7 млн евро – на 27 тыс. евро меньше, чем в прошлом году.

Закрывает пятерку Гинтарас Бальчюнас, супруг работающей в Госконтроле Сигиты Роюте, стоимость его имущества в прошлом году составляла 8,1 млн евро, в 2022 г. – 6,3 млн евро.

Шестое место, по данным ГНИ, занимает член Каунасского горсовета, фермер Аудрюс Банёнис. Стоимость задекларированного им имущества в 2023 г. составляла почти 7,1 млн евро. На седьмом месте – член Клайпедского горсовета Арунас Тума, стоимость его имущества в 2023 г. превышала 6,7 млн евро, когда в 2022 г. она составляла 4,9 млн евро.