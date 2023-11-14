Дайнюс Жалимас будет кандидатом в президенты от Партии свободы

Об этом во вторник вечером он сказал в передаче "Тема дня" на LRT.
"Смелые решения, уважение к каждому, открытость – этими принципами и Конституцией я руководствуюсь в течение 30 лет карьеры юриста. Я уверен, что это самые важные и необходимые принципы для президента современного государства. Для открытого лидера, который объединяет, не боится принимать важные, пусть и непопулярные решения", – цитируются его слова в пресс-релизе Партии свободы, появившемся 14 ноября вечером.
Жалимас сказал, что своей компетентностью и опытом хочет внести важный вклад в создание современной, сильной и единой Литвы.
"Хочу быть президентом, который справедлив ко всем. Как раз этого мы сегодня не видим", – подчеркнул он.
Председатель Партии свободы Аушрине Армонайте в пресс-релизе указала, что нынешнему главе страны не хватает лидерства, поэтому партия примет участие в президентских выборах, чтобы у избирателей либеральных взглядов был свой кандидат, который смело будет представлять и защищать ценности свободных жителей свободной страны.
"Я не сомневаюсь, что благодаря Жалимасу эти темы станут основными в ходе предвыборной кампании. Благодарю Дайнюса за решение взяться за эту ответственную работу. Я рада, что у Партии свободы на выборах будет свой представитель, который не опозорит Литву и будет одинаково справедливым для всех президентом", – сказала Армонайте.
В 2011 г. Жалимас стал судьей КС, в 2014-2021 г. был председателем КС.
В 2009 г. его кандидатуру на выборах в Европарламент выдвигал Союз отечества-Христианские демократы Литвы, но в ЕП он не попал.
В 2000 г. пос писку консерваторов Жалимас участвовал в парламентских выборах.