"Давайте встретим его смело": президент и его супруга поздравили жителей Литвы с Новым годом

Мы встречаем новый год с новыми надеждами. Более сильными.

Скоро мы будем отмечать 20-летие нашего членства в НАТО и Европейском союзе. У нас будет возможность оценить, какого прогресса добились мы и наши союзники.

Спасибо вам за то, что мы все вместе проделали огромную работу.

Я верю, что мы можем сделать еще больше.

Мы пишем свою собственную историю – историю человека, семьи, страны. Каким будет будущее, зависит от всех нас. Давайте встретим его смело.

Давайте откроем наши сердца, поможем тем, кто больше всего нуждается в помощи. Протянем руку помощи людям доброй воли. Пусть наша позитивная энергия изменит Литву и мир к лучшему!