2024.06.27 09:20

Cтало известно, где будет баллотироваться на выборах министр юстиции Добровольская

 
Elta
ru.DELFI.lt
Evelina Dobrovolska
Evelina Dobrovolska
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

На прошедшем в среду заседании Партия свободы утвердила ряд кандидатов по одномандатным округам. Выяснилось, что на осенних выборах в Сейм действующая министр юстиции Эвелина Добровольская будет баллотироваться в Шальчининкско-Вильнюсском округе.

В ходе заседания также было принято решение о кандидатурах других представителей Партии свободы. Сообщаяется, что Бригита Гуобе будет баллотироваться в Юстинишкско-Виршулишкском округе, Эдуардас Пабарчюс – Новой Вильни, Рита Бальчюнене – Вильнюсском Южном, Даниэль Илькевич – Риешском, Рокас Гарляускас – Центрально-Жалякальнисском, Лигита Шапранавичюте – Алексотско-Вилиямпольском, Лайма Тикуишене – Кальнечю, Каролис Жемайтис – Петрашунско-Гричюпском, Каролис Шмитас – Панемуньском, Эгидиюс Янкаускас – Аушрос, Закир Меджидов – Саулес, Санта Вашкявичене – Паневежском Западном, Лаура Каминскене – Невежио, Скирмантас Тумялис–Алитусском и Бируте Андрюшкайте – Паюрисском округах.

Чуть ранее правление партии также подтвердило, что Аушрине Армонайте будет баллотироваться в Округе литовцев мира, Томас Витаутас Раскявичюс – Науяместисско-Вилкпедесском, Артурас Жукаускас – Антакальнисском, Моргана Даниэле – Жирмунайском, Раса Рачене – Фабионишкском, Эрика Курочкина – Шешкинско-Шнипишкском, Ева Пакарклите – Пилайте-Каролинишкском, Дональда Мейжелите – Лаздинайском, Каспарас Адомайтис – Веркяйском, Витаутас Миталас – Пашилайчяйском, Моника Ошмянскене – Науйинкайско-Расу, Айварас Йоника – Кайшядорско -Электренайском, Мантас Алекса – Судувском Северном, Видмантас Эйгелис – Нальшяйском Северном округах.

Как отмечается, остальные одномандатные округа будут утверждены в ближайшее время. Между тем, кандидаты в многомандатных округах будут рейтинговаться в ходе открытого рейтинга, который пройдет в июле. Окончательный список представителей Партии свободы на парламентских выборах будет обнародован в середине июля.

Выборы в Сейм Литвы пройдут 13 октября.

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