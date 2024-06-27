Cтало известно, где будет баллотироваться на выборах министр юстиции Добровольская

Как отмечается, остальные одномандатные округа будут утверждены в ближайшее время. Между тем, кандидаты в многомандатных округах будут рейтинговаться в ходе открытого рейтинга, который пройдет в июле. Окончательный список представителей Партии свободы на парламентских выборах будет обнародован в середине июля.