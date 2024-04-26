2024.04.26 11:20

Cпикер Сейма: стратегическое партнерство Литвы и Польши выходит за рамки двусторонних отношений

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Šarūnas Mažeika

Отмечая 30-летие подписания договора о дружеских и добрососедских отношениях между Литвой и Польшей, спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что стратегическое партнерство соседних стран выходит за рамки двусторонних отношений.

"На нас лежит самая большая ответственность за создание более широкого регионального альянса. Особенно учитывая предстоящее в следующем году председательство Польши в Европейском союзе", - в распространенном в пятницу сообщении говорит В. Чмилите-Нильсен.

По мнению председателя парламента, литовско-польский договор положил конец периоду исторических разногласий и стал поворотным моментом для обоих народов.

"Путь к договору был непростым и долгим. Но благодаря нашим переговорщикам родилось явление, которое иногда сравнивают с примирением Германии и Франции после войны", - отметила она.

В подписанном 26 апреля 1994 года договоре Литва и Польша обязались строить свои отношения "в духе взаимного уважения, доверия, равноправия и добрососедства, отдавая приоритет международному праву и особенно уважению суверенитета, нерушимости границ, запрещению вооруженной агрессии, территориальной целостности, принципам невмешательства во внутренние дела, уважения прав человека и основных свобод".

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии