Cпикер Сейма: стратегическое партнерство Литвы и Польши выходит за рамки двусторонних отношений

"На нас лежит самая большая ответственность за создание более широкого регионального альянса. Особенно учитывая предстоящее в следующем году председательство Польши в Европейском союзе", - в распространенном в пятницу сообщении говорит В. Чмилите-Нильсен.

По мнению председателя парламента, литовско-польский договор положил конец периоду исторических разногласий и стал поворотным моментом для обоих народов.

"Путь к договору был непростым и долгим. Но благодаря нашим переговорщикам родилось явление, которое иногда сравнивают с примирением Германии и Франции после войны", - отметила она.