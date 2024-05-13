Что произойдет с обязательствами США перед НАТО после президентских выборов: бывший советник Трампа предупреждает литовцев

Беспокойство, связанное с возможным возвращением Трампа в Белый дом, отягчает мысли как части американцев, так и большую часть европейцев и не только их – непрогнозируемый, прославившийся своим высокомерием, скандальными заявлениями и противоречивыми решениями богач может снова занять пост самого влиятельного человека в мире.
Даже сам Трамп не скрывает, что если он одержит победу, то на этот раз все будет выглядеть не так, как во время первого срока полномочий, когда его импульсивность удавалось обуздать дипломатам, служащим, советникам, которые сменялись чаще обычного.
Одним из таких советников был дипломат Болтон, который сам был не прочь примерить на себя костюм президента. Он продержался в роли советника по нацбезопасности дольше других – год и 154 дня.
"Когда я начал работать, я думал, что Трампа, как и других президентов обуздает бремя последствий и ответственности, по крайней мере в сфере нацбезопасности. Но я ошибался", – сказал он в интервью Delfi. Болтон стал ярым и безжалостным критиком своего бывшего начальника. Он непрестанно повторяет Америке и всему миру: нынешняя администрация США плохая, но вы на самом деле не хотите, чтобы на этом посту оказался Трамп.
Открыто о бывшем начальнике
С одной стороны, антипатия Болтона к бывшему руководителю понятна: Трамп во время своего первого срока полномочий (за 4 года) сменил 6 советников по вопросам нацбезопасности – всех их бывший президент сначала хвалил, а потом, когда они казались ему негодными, со скандалом освобождал с должности.
Болтон уверяет, что ушел сам, в одном из новейших интервью Time это отчасти признал и сам Трамп. Он уверял, что у него есть сердце, что он никого не хотел унижать, а во время второго срока полномочий обещал уже не миндальничать, а увольнять всех, кто с ним не согласен.
"Давайте будем открытыми. У Трампа нет никакой философии. Он не мыслит политическими терминами, как это делают западно-американские политики, комментаторы, журналисты, аналитики. Он думает, что это эпизодические импровизированные трансакции, одноразовые решения, идущие друг за другом.
Его решения во время первого срока полномочий - это масса точек где-то там. Можно их соединить линиями, попробовать это сделать. А он не способен начертить линию", – сказал Болтон.
Он работал с двумя другими президентами – Рональдом Рейганом и Джорджем Бушем-младшим.
Болтон называет себя старомодным республиканцем, который называет нынешнюю протрамповскую политику изоляции – ограничение США от союзников – опасным культом.
"Этот вирус изоляционизма распространяется среди республиканцев. Большой вклад в это, по моему мнению, сделал Трамп, хотя разновидность изоляционизма всегда существовала в нашей партии. Сейчас хуже, чем было прежде", – признал Болтон. Якобы даже если борьба за ценности республиканцев еще не завершилась, а это доказало объединение республиканцев в Конгрессе в вопросе помощи Израилю, Украине и Тайваню, то сам факт, что эту помощь долго блокировали именно республиканцы под давлением Трамп, по словам Болтона, достаточно красноречив.
"Влияние Трампа на самом деле меньше, чем думают люди. Он пугает людей", – сказал Болтон.
Как оценивать угрозы в адрес НАТО?
Одними запугиваниями Трамп может достигнуть многого. Об этом Болтон писал в своей книге, упомянув, что во время одного из саммитов НАТО угроза президента выйти из Альянса вызвала беспокойство среди союзников.
Болтон сам поддерживает критику союзников за недостаточное финансирование, однако, по его словам, он понял, что Трамп не просто так использует тактику переговоров, которую за ним видят те, кто его поддерживает, но и сам мечется, не понимает союзников, важность коллективной обороны НАТО.
По словам Болтона, именно поэтому люди должны всерьез принимать угрозы Трампа о выходе из НАТО, даже если считают эти слова блефом, в США может сработать система тормозов, в которой важную роль сыграет Конгресс и такие, как он сам – "Взрослые в комнате".
"Я думаю, что Трамп в американской политике - отклонение от нормы. США в большей мере поддерживает НАТО. Я думаю, что выход из НАТО был бы катастрофической ошибкой. Однако его политика в отношении НАТО может меняться каждый день. Я не думаю, что он понимает эту динамику, которая нужна для сохранения единства Альянса. Многие люди просто отказываются верить, что Америка может выйти из Альянса. Но [мне] легко это представить, если Трамп это делает", – предупредил Болтон.
Может быть еще хуже
Однако как республиканец, даже как критик Трампа, во время беседы Болтон не раз доказал, что он - не поклонник нынешней администрации США. Джо Байден сам - опытный политик, но его советники оставляют желать лучшего. По мнению Болтона, администрация Байдена, демонстрирует слабость во всех конфликтных ситуациях – будь то Украина, конфронтация между Израилем и Ираном, или возможная агрессия Китая в отношении Тайваня.
"Мы в США, да и на всем Западе не смогли сдержать Россию в феврале 2022 года, когда она вторглась в Украину во второй раз. Но за эти два с немногим года с начала войны, нас самих сдерживает Россия из-за постоянного страха перед более масштабной войной.
США воздерживается от действий из страха, что Россия каким-то образом найдет ресурсы для масштабной войны. Я бы очень хотел знать, откуда у России столько военных, чтобы в ней участвовать. И если у России есть больше военных, то почему их нет в Украине, почему российские военные не воют лучше, чем сейчас?
Угроза ядерной эскалации, думаю, была блефом с самого начала. Я это оцениваю серьезно. Но если твой противник может тебя сдержать угрозой потенциальной опасности, то он достигнет своего, а ты – нет", – уверял Болтон и напомнил об абсурдных ограничениях для украинцев, касающихся использования западного вооружения.
"Правила боя в Украине такие: Россия может атаковать в Украине любую цель, а Украина на территории России этого делать не может. Кто мог придумать такую "умную" военную стратегию? Сейчас Россия стирает в порошок часть Украины, и при этом сохраняет свою шкуру целой", – критиковал Джейкоба Салливана (нынешнего советника президента США по нацбезопасности) Болтон.
"Мы связываем им руки. Сколько мы хотим, чтобы длилась эта война? Сколько еще ущерба должны нанести Украине? Сколько должно погибнуть украинцев и россиян? Это показывает, что у США и НАТО не хватает решимости. И это делает Кремль смелее. Если он продержится долго, по крайней мере до прихода к власти Трампа, до возможного выхода США из НАТО, то кто знает, что станет с помощью США НАТО", – сказал собеседник. По его мнению, у нынешней администрации США нет никакой стратегии победы Украины.
"И это, считаю я, привито в психологии администрации Байдена. Тот факт, что Россия - ядерная держава... Знаете, есть способ добиться доминирования, когда говорят об этой эскалации, т.е. ясно показать России, что если она использует тактическое ядерное оружие в Украине, это будет смертный приговор для Владимира Путина", – прибавил Болтон, но признал, что если выберут Трампа ни украинцам, ни НАТО лучше не будет уже только потому, что Трамп непрогнозируем.
"Его решения будут особенно плохими для нацбезопасности Америки, поскольку я не думаю, что Трамп осознает, что поставлено на карту. Более вероятно, что он позволит этому произойти, а не те, кто понимает", – сказал собеседник.