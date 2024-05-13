Что произойдет с обязательствами США перед НАТО после президентских выборов: бывший советник Трампа предупреждает литовцев

Беспокойство, связанное с возможным возвращением Трампа в Белый дом, отягчает мысли как части американцев, так и большую часть европейцев и не только их – непрогнозируемый, прославившийся своим высокомерием, скандальными заявлениями и противоречивыми решениями богач может снова занять пост самого влиятельного человека в мире.

Даже сам Трамп не скрывает, что если он одержит победу, то на этот раз все будет выглядеть не так, как во время первого срока полномочий, когда его импульсивность удавалось обуздать дипломатам, служащим, советникам, которые сменялись чаще обычного.

Одним из таких советников был дипломат Болтон, который сам был не прочь примерить на себя костюм президента. Он продержался в роли советника по нацбезопасности дольше других – год и 154 дня.