2025.04.11 11:11

Чмилите-Нильсен: в школах нацменьшинств необходимо усиливать обучение на литовском языке

 
Elta
ru.DELFI.lt
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Лидер либералов Виктория Чмилите-Нильсен считает, что в школах национальных меньшинств необходимо усиливать обучение на литовском языке. По ее словам, это обеспечит равные условия для школьников из национальных общин при поступлении в вузы страны.

„Необходимо усилить обучение на литовском языке в школах национальных меньшинств и устранить любые проявления неравных возможностей, чтобы дети, окончившие школы национальных меньшинств, могли на равных условиях поступать на выбранные ими специальности и в вузы, а не оказываться в худшем положении из-за того, что, например, они не так хорошо владеют литовским языком“, - сказала бывший спикер Сейма в эфире Žinių radijas в пятницу.

„Я думаю, важно сломать некоторые стереотипы в нашем сознании и помочь тем, кто, возможно, работает, учится или живет в тех регионах, у кого меньше возможностей“, - добавила политик.

Хотя Латвия и Эстония закрывают школы национальных меньшинств, лидер либералов подчеркивает, что Литва выбрала более подходящий путь в решении вопросов образования национальных общин страны.

„Еще одно, что касается школ национальных меньшинств и пути, выбранного Латвией и Эстонией – мы знаем, что после восстановления независимости позиция наших соседних государств была иной, поскольку процент русскоязычного населения был намного выше, и им приходилось решать другие проблемы. Я думаю, что выбранный нами путь правильный, - сказала В. Чмилите-Нильсен.

О необходимости увеличения количества занятий на литовском языке в школах национальных меньшинств заговорили в феврале прошлого года, после более чем месяца обсуждений вопроса повышения качества образования в учебных заведениях русского национального меньшинства.

После обсуждений с представителями образовательного сообщества в ноябре были подготовлены поправки в Закон об образовании, связанные с увеличением количества часов, отводимых на преподавание литовского языка в школах национальных меньшинств.

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