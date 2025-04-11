Чмилите-Нильсен: в школах нацменьшинств необходимо усиливать обучение на литовском языке

„Необходимо усилить обучение на литовском языке в школах национальных меньшинств и устранить любые проявления неравных возможностей, чтобы дети, окончившие школы национальных меньшинств, могли на равных условиях поступать на выбранные ими специальности и в вузы, а не оказываться в худшем положении из-за того, что, например, они не так хорошо владеют литовским языком“, - сказала бывший спикер Сейма в эфире Žinių radijas в пятницу.