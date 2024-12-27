Чмилите-Нильсен: Решение Шимоните — отражение сложных вызовов

„Меня это не удивило, я думала, что так и будет, и мне казалось, что дело к этому и идет. Однако, будучи премьер-министром в течение четырех лет в условиях больших вызовов, решение И. Шимоните мне кажется одновременно логичным и понятным“, - в пятницу Žinių radijas сказала В. Чмилите-Нильсен.
„Эти четыре года такой работы, такой ответственности – это определенный этап, который от любого человека требует многого“, - подчеркнула она.
Как сообщалось ранее, И. Шимоните объявила о своем решении не баллотироваться на пост председателя СО-ХДЛ накануне Сочельника.
По данным понедельника, член Сейма Пауле Кузмицкене также отказалась баллотироваться на пост председателя партии.
В выборах согласились участвовать бывший министр обороны Арвидас Анушаускас, которого предложили 6 отделений СО-ХДЛ, и депутат Жигимантас Павилёнис, получивший поддержку 21 отделения.
Бывший министр обороны Лауринас Кащюнас, получивший поддержку 65 отделений и названный одним из наиболее реальных претендентов на замену Г. Ландсбергиса, ранее заверил, что объявит о своем решении в пятницу.
Избирательная кампания председателя СО-ХДЛ пройдет в январе, а первый тур голосования запланирован на 9 февраля. При необходимости 23 февраля состоится второй тур выборов.