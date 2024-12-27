Чмилите-Нильсен: Решение Шимоните — отражение сложных вызовов

„Меня это не удивило, я думала, что так и будет, и мне казалось, что дело к этому и идет. Однако, будучи премьер-министром в течение четырех лет в условиях больших вызовов, решение И. Шимоните мне кажется одновременно логичным и понятным“, - в пятницу Žinių radijas сказала В. Чмилите-Нильсен.