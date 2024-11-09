Чмилите-Нильсен разочарована новым правящим большинством: соцдемы солгали, замараются сотрудничеством с Жемайтайтисом

По ее убеждению, лидеры социал-демократов обманули общественность, поскольку испугались, что не получат достаточной поддержки для своих инициатив в новом Сейме даже со стороны политиков, входящих во фракцию партии.

„Победили страхи и неуверенность в себе. Неверие в то, что у фракции будет достаточно дисциплины, чтобы голосовать по наиболее важным вопросам. Недоверие внутри победило. В конце концов, грустно видеть, ведь СДПЛ позиционирует себя как партия с политической традицией. Этот переговорный процесс и объявленная коалиция заставят многих задуматься, остается ли СДПЛ продолжением политической культуры и традиций. Теперь, похоже, больше нет красных линий, которые эта партия не смогла бы пересечь, чтобы обеспечить себе более спокойную жизнь, находясь в большинстве“, – считает политик.