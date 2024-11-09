Чмилите-Нильсен разочарована новым правящим большинством: соцдемы солгали, замараются сотрудничеством с Жемайтайтисом

„Некоторое время я думала, что у социал-демократов с таким мандатом есть по крайней мере один рациональный путь – сформировать коалицию с демократами (...) Тогда не было бы необходимости в сотрудничестве с Жемайтайтсом. Сейчас я вижу даже не склеивание коалиции, а яростные старания обелить Жемайтайтиса. Ищут причины, почему Жемайтайтис как партнер по коалиции является годным“, – заявила спикер Сейма.
Мало того, подчеркнула политик, прошедшие выборы показали, что нельзя доверять ни словам Вилии Блинкявичюте, ни словам возглавляемых ею социал-демократов.
„Обещания социал-демократов стали объектом лжи. СДПЛ за очень короткое время сильно девальвировала свои слова. От железного обязательства Блинкявичюте пойти в премьеры в случае победы до неоднократно повторенной вещи, что соцдемы никак не смогут сформировать коалицию с „Зарей Немана“. Столько слов сказала, которые оказались неправдой“, – заявила политик.
По ее убеждению, лидеры социал-демократов обманули общественность, поскольку испугались, что не получат достаточной поддержки для своих инициатив в новом Сейме даже со стороны политиков, входящих во фракцию партии.
„Победили страхи и неуверенность в себе. Неверие в то, что у фракции будет достаточно дисциплины, чтобы голосовать по наиболее важным вопросам. Недоверие внутри победило. В конце концов, грустно видеть, ведь СДПЛ позиционирует себя как партия с политической традицией. Этот переговорный процесс и объявленная коалиция заставят многих задуматься, остается ли СДПЛ продолжением политической культуры и традиций. Теперь, похоже, больше нет красных линий, которые эта партия не смогла бы пересечь, чтобы обеспечить себе более спокойную жизнь, находясь в большинстве“, – считает политик.
Последствия решения о коалиции не будут положительными на международном уровне
По мнению Чмилите-Нильсен, принципы, продемонстрированные социал-демократами при формировании правящего большинства, негативно скажутся не только на внутренней политике. Глава уходящего Сейма не сомневается, что Литва пострадает на международном уровне из-за решения социал-демократов пригласить „Зарю Немана“.
„Социал-демократы легитимизировали все высказывания Жемайтайтиса, речь ненависти“, – сказала Чмилите-Нильсен, добавляя, что это не останется без последствий.
„Неважно, будет ли он министром или главой важного комитета. Он представляет Литву. Последствия этого не будут хорошими“, – сказала политик.
По ее словам, остается только надеяться, что проекты со стратегическими партнерами, которые чрезвычайно важны для безопасности Литвы, не пострадают
„Я очень надеюсь, что наши планы как с немецкой бригадой, так и наше стратегическое партнерство с другими странами останутся крепкими. Но риск есть“, — сказала ВЧмилите-Нильсен.
„Однако общий фон, конечно, меняется. Меняется не в лучшую сторону. Это точно можно утверждать, независимо от того, какие усилия приложат социал-демократы или демократы, пытаясь отбелить политическую одежку Жемайтайтиса. Это сделать в принципе невозможно“, – резюмировала председатель Движения либералов.