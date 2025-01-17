Чмилите-Нильсен: объявлять 13 января нерабочим днем нецелесообразно - ученикам нужно изучать живую историю

„Инициатива имеет смысл, но есть и аргументы против нее. Главный аргумент заключается в том, что дети, которые собираются в школах и дошкольных учреждениях 13 января, имеют возможность получить уроки об этом дне“, – в пятницу Žinių radijas сказала В. Чмилите-Нильсен.

„Это день, когда вместе с учителями и, возможно, некоторыми свидетелями тех событий (дети – ELTA) имеют возможность прикоснуться к живой истории. Конечно, этот вопрос можно оставить для семейного разговора, но мы знаем, что иногда нерабочие дни становятся просто очередными выходными“, - сказала она.