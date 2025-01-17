Чмилите-Нильсен: объявлять 13 января нерабочим днем нецелесообразно - ученикам нужно изучать живую историю

„Инициатива имеет смысл, но есть и аргументы против нее. Главный аргумент заключается в том, что дети, которые собираются в школах и дошкольных учреждениях 13 января, имеют возможность получить уроки об этом дне“, – в пятницу Žinių radijas сказала В. Чмилите-Нильсен.
„Это день, когда вместе с учителями и, возможно, некоторыми свидетелями тех событий (дети – ELTA) имеют возможность прикоснуться к живой истории. Конечно, этот вопрос можно оставить для семейного разговора, но мы знаем, что иногда нерабочие дни становятся просто очередными выходными“, - сказала она.
Депутат парламента утверждает, что фракция Движения либералов, если бы 13 января было включено в список праздников, предложила бы отменить другой действующий в настоящее время праздник. По ее словам, сегодня Литва выделяется на фоне других стран большим количеством нерабочих дней.
„Отчасти в ответ на эту инициативу мы предложили пересмотреть вопрос о других выходных днях, поскольку в Литве много выходных дней по сравнению с другими странами. (...) Мы предложили отказаться от празднования 1 мая как государственного праздника, но эта инициатива пока не рассмотрена в Сейме“, - сказала политик.
В. Чмилите-Нильсен сказала, что не сомневается в важности 13 Января, но считает, что нынешний характер празднования этого дня является уместным.
Во вторник после инициативы спикера Сейма Саулюса Сквернялиса объявить 13 Января – День защитников свободы – нерабочим днем предложение получило одобрение парламентариев.