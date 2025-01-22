Чмилите-Нильсен критикует предложения правительства по оборонному бюджету

„Нужно перестать лукавить, говоря, что для дополнительного выделения 1,2–1,5 млрд евро на оборону не придется повышать налоги или вводить новые, а достаточно будет сократить различные резервы. Для кого-то это – забрать у народа уже выделенные деньги на пенсии второй ступени, другие видят сокращение резерва Содры, президент предлагает сократить валютные запасы Литвы. Это все больше напоминает хаотичный поиск средств вместо четкого планирования и ответственной разработки стратегии“, – поделилась на своей странице в Facebook В. Чмилите-Нильсен.
По мнению политика, даже если на финансирование обороны будут взяты средства из имеющихся резервов, а свой вклад внесет и Евросоюз, для выполнения всех обещаний потребуется реформа налоговой системы.
„Утомительно, когда так много всего обещают, но ничего конкретного не делают. Достаточно „одурманить“ людей словами, что ни новых налогов, ни их повышения не будет. Даже если деньги „даст Европа“, даже если коалиция примет предложенную президентом либеральную линию и пересмотрит, а также сократит государственные услуги, передав их частному сектору, этого будет недостаточно – нам придется позаботиться о собственных средствах“, – утверждает политик.
„Для выполнения всех обещаний потребуются доходы. Разве что планируется кардинально изменить методику расчета расходов на оборону, с причислением к ним транспортных расходов или каких-то еще, но это всего лишь ухищрение“, – считает она.
Кроме того, отметила либерал, последние предложения удивили не только общественность, но и партнеров по коалиции, которых, по убеждению В. Чмилите-Нильсен, удивили предложенные источники.
„Пока что коалиция оправдывает свое название „Коалиция сюрпризов“ – только сюрпризы она уже преподносит не только народу, но и своим партнерам. Мы видели удивление социал-демократических политиков, имеющих опыт работы с финансами, и их сомнение по поводу источников“, – пишет политик.
На прошлой неделе Государственный совет обороны (ГСО) договорился ежегодно в период 2026-2030 годов выделять на оборону 5-6 проц. валового внутреннего продукта (ВВП).
Как сообщалось ранее, после заседания Госсовета обороны в октябре было объявлено, что армейская дивизия не сможет достичь полной боевой готовности к 2030 году, как планировалось. По оценке президента, если финансирование национальной обороны не будет увеличено, и ситуация в оборонной промышленности не изменится, то дивизия наберет мощность только в 2036-2040 годах.
Глава государства Г. Науседа ранее заявлял, что для формирования дивизии к намеченному сроку ассигнования на оборону должны составить 5,5 проц. ВВП.
ГСО одобрил предложение о формировании национальной дивизии еще в мае 2023 года.