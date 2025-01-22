Чмилите-Нильсен критикует предложения правительства по оборонному бюджету

„Утомительно, когда так много всего обещают, но ничего конкретного не делают. Достаточно „одурманить“ людей словами, что ни новых налогов, ни их повышения не будет. Даже если деньги „даст Европа“, даже если коалиция примет предложенную президентом либеральную линию и пересмотрит, а также сократит государственные услуги, передав их частному сектору, этого будет недостаточно – нам придется позаботиться о собственных средствах“, – утверждает политик.