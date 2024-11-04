Чмилите-Нильсен: движение либералов не видит себя в коалиции с социал-демократами и крестьянами

На вопрос, согласилась ли бы она поговорить об общем политическом будущем в случае получения приглашения на встречу с лидерами СДПЛ, В. Чмилите-Нильсен прямого ответа не дает. Она лишь подчеркивает, что переговоры с либералами продлятся дольше, чем с другими политическими силами, которые сейчас проецируют себя в правящее большинство.

„Моя оценка такова, что у социал-демократов есть выбор – либо попытаться сформировать такую ​​солидную, прозападную, стабильную, предсказуемую коалицию и затем инициировать переговоры с Движением либералов, либо продолжать идти по хаотичному пути“, – заявила она.

„На нынешнем этапе я и либералы видим ситуацию так, что, пока социал-демократы публично приоритетом называют коалицию с „крестьянами“ и ведут переговоры с „Зарей Немана“, Движение либералов не видит смысла в начале консультаций“, – сообщила В. Чмилите-Нильсен агентству Elta в понедельник.

„Насчет этого надо консультироваться и посмотреть, есть ли о чем договариваться на более позднем этапе. Но пока создается впечатление, что социал-демократы выбирают между „крестьянами“, между „Зарей Немана“ – мы не видим себя в этом выборе и не считаем себя альтернативой вышеупомянутым партиям“, – заключила она.

„Наша позиция такова – не может быть трех параллельных переговоров с „крестьянами“, „Зарей Немана“ и Движением либералов. Мы видим ситуацию совершенно по-другому. Если социал-демократы решат, что им нужна эта прозападная, стабильная коалиция, тогда можно будет начать говорить о программных вещах, где действительно потребуется немало согласования. Это не невозможно, но у нас есть свое видение и относительно налогов, и относительно экономики и относительно прав человека“, – заявила переизбранная в Сейм представительница либералов.

О том, что Движение либералов не представляет себе совместную работу в коалиции с СКЗЛ и „Зарей Немана“, В. Чмилите-Нильсен заявляла и раньше.

После выборов она встретилась с Г. Палуцкасом: это была беседа из вежливости

Правда, политик заявила, что на прошлой неделе она встречалась с зампредом СДПЛ Гинтаутасом Палуцкасом, еще до того, как он стал кандидатом в премьер-министры. Однако, по словам завершающего свою работу спикера парламента, это была всего лишь „беседа из вежливости“.

„С Гинтаутасом Палуцкасом я встретилась в начале прошлой недели – сразу после выборов“, – сказала В. Чмилите-Нильсен.