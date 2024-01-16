Члены Сейма обратятся к президенту о предоставлении литовского гражданства американской фигуристке Рид

"На данный момент около 30 членов Сейма уже подписали это обращение. И в то же время я хочу призвать Эллисон снова обратиться к президенту с просьбой о предоставлении гражданства в порядке исключения. Потому что предыдущие два раза в гражданстве было отказано по единственной причине – недостаточные заслуги перед Литвой. Что ж, после этих выходных очевидно, что такие заслуги есть", - во вторник радио LRT сказала Д. Асанавичюте.