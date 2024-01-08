Член Сейма Пуйдокас стал председателем Литовской партии христианской демократии

Согласно распространенному сообщению, на прошедшем 7 января в Каунасе съезде партии представители отделений избрали парламентария новым лидером политической силы.

Также были избраны 4 его заместителя и 10 членов правления партии.

Съезд решил, что партия в 2024 году примет участие в выборах в Европейский парламент (ЕП) и в Сейм.

Партия объявит решение относительно своего кандидата или поддержки одного из существующих кандидатов на предстоящих президентских выборах в ближайшее время.

Выборы в Европарламент в Литве пройдут 9 июня этого года.