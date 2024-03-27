Член Сейма предлагает разрешить гражданам стран ЕС и НАТО работать на госслужбе

"Чтобы как можно больше уехавших за границу литовцев вернулись и применили полученные знания на государственной службе в Литве, мы должны дать возможность лицам, имеющим гражданство государства-члена ЕС или НАТО, владеющим литовским языком и сдавшим экзамен на уровень B, работать на госслужбе. В настоящее время граждане зарубежных стран, даже родившиеся литовцами и свободно владеющие родным языком, не могут работать на Литву. Расширенные возможности позволят привлечь в государственный сектор людей, которые, вернувшись в Литву из эмиграции, смогут применить здесь свой международный опыт", - говорит А. Багдонас.