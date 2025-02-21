„СРОЧНО: правительство США остановило продажи оружия Украине.
Диана Панченко: Дорогой мир!
Я ГАРАНТИРУЮ: в тот момент, когда Зеленский лишится власти, и его бандиты сложат оружие – миллионы украинцев выйдут на улицы праздновать!!!
Мы создадим красивую страну! Будем сотрудничать на взаимовыгодных условиях с США, Россией, Китаем, Беларусью, Венгрией, Словакией…
Зеленский заставил нас вступить в конфликт со всеми! Он убивает наших мужчин ради своих амбиций! Люди боятся! Просьба поделиться!“, – писал Кайрис.
Вскоре последовала реакция – некоторые комментаторы пристыдили его и пытались объяснить ему, в чем дело.
„Поздравляю, Шилуте. Ваш представитель в совете – деятель, которому в Google сложно перевести, кто такая эта Диана (с каналов доверенного лица Путина Медведчука), и который ждет, когда в жизнь Шилуте придет мирная Россия“, – писала журналист Рита Милюте.
Интересно, что в пятницу утром на сайте муниципалитета Шилутского района Кайрис был назван представителем „Зари Немана“, но после появления публикации на Delfi информацию изменили и указали, что он является представителем Партии регионов (он был избран от этой партии). Год назад местные СМИ писали, что он покинул Партию регионов и стал членом „Вместе с Витисом“.
Председатель Шилутского отделения партии „Заря Немана“ Дайва Жебялене сказала Delfi, что Кайрис никогда не был членом их партии.
„Он не был членом „Зари Немана“, он член нашей фракции, он покинул фракции Партии регионов <...> может, он и из партии ушел, скажем так, это свободный член горсовета“, – сказала она.
По словам Жебялене, он является членом объединенной фракции, в которую входят не только члены „Зари Немана“, но и Движения либералов.
„Он думает, куда ему идти, и решение пока не принято“, – сказала она.
Жебялене объяснила Delfi, почему на сайте горсовета была обновлена информация. Она сказала, что „в горсовет Домантаса Кайриса избрали с Партией регионов, а сейчас он является членом фракции „Зари Немана“ и Движения либералов“.
„Анкету члена горсовета уточнили по анкете кандидата в ГИК“, - сказано в ответе.
Delfi связался с Кайрисом, политик сказал, что это не его мысли, он ими только поделился.
„Я никого никак не называю, я поделился информацией, я не писал ни о каких бандитах и никого не обзывал, это цитата, там нет моих слов“, – заметил он.
На замечание Delfi, что если он делится такими мыслями, значит, разделяет их, Кайрис ответил: „Нет, я не разделяю, я просто делюсь информацией, которая доступна и все“.
Он казал, что не знает, кто такая Панченко.
„А вы проамериканская пропагандистка?“, – сказал он в ответ на информацию, что это прокремлевская пропагандистка.
„Чем вы отличаетесь от нее? Вы также получаете деньги и распространяете пропаганду <...> А вам известно о ее доходах, на что она живет? У вас есть какие-то доказательства относительно этого человека или высказывания Трампа? Первое – не оскорбляй людей, если не знаешь, чем они кормятся, вы сами неизвестно за чей счет кормитесь, мне звоните, пытаетесь притянуть за уши какой-то бандитизм, а на самом деле, мне с вами не о чем говорить, это цитата, я от себя ни слова не прибавил, поделился комментарием“, – сказал он.
Кайрис выдавал подобные комментарии и раньше.
В прошлом году он оставил такой комментарий под информацией об акции Radarom: „руками делаем, наживаемся“.
Этот его комментарий обсуждала Комиссия по этике.
Кайрис в 2029 году шел на выборы с консерваторами, в 2023 г. – с партией регионов, а потом перешел в партию „Заря Немана“.