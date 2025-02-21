Член горсовета Шилуте поделился в фейсбуке шокирующим заявлением о Зеленском и его „бандитах“

„Чем вы отличаетесь от нее? Вы также получаете деньги и распространяете пропаганду <...> А вам известно о ее доходах, на что она живет? У вас есть какие-то доказательства относительно этого человека или высказывания Трампа? Первое – не оскорбляй людей, если не знаешь, чем они кормятся, вы сами неизвестно за чей счет кормитесь, мне звоните, пытаетесь притянуть за уши какой-то бандитизм, а на самом деле, мне с вами не о чем говорить, это цитата, я от себя ни слова не прибавил, поделился комментарием“, – сказал он.