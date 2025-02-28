Число полицейских в Литве сократилось на 200 человек за два года

Полиция встретила 2024 год, имея в своих рядах 7,3 тыс. сотрудников по сравнению с 7,5 тыс. годом ранее.

„Печально и тревожно, что нас снова стало меньше. Потеряно почти 200 сотрудников полиции – с карты литовской полиции исчезли два средних по размеру комиссариата полиции“, - указал глава полиции во время презентации деятельности полиции за 2024 год, наглядно описав, сколько сотрудников утрачено за год.

А. Паулаускас заявил, что хочет добиться того, чтобы, как и в других европейских странах, сотрудники полиции могли работать до 62-63 лет, а несвойственные полиции функции были упразднены.