Число полицейских в Литве сократилось на 200 человек за два года

Полиция встретила 2024 год, имея в своих рядах 7,3 тыс. сотрудников по сравнению с 7,5 тыс. годом ранее.
„Печально и тревожно, что нас снова стало меньше. Потеряно почти 200 сотрудников полиции – с карты литовской полиции исчезли два средних по размеру комиссариата полиции“, - указал глава полиции во время презентации деятельности полиции за 2024 год, наглядно описав, сколько сотрудников утрачено за год.
А. Паулаускас заявил, что хочет добиться того, чтобы, как и в других европейских странах, сотрудники полиции могли работать до 62-63 лет, а несвойственные полиции функции были упразднены.
В настоящее время литовской полиции не хватает сотрудников в различных областях, и муниципалитеты пытаются привлечь их денежными выплатами и различными поощрениями.
В прошлом году полиция отреагировала на 800 тыс. сообщений и отработала более 11 млн часов по всей стране.
Согласно опросам, 82 проц. жителей страны доверяют полиции.
Исследования также показывают, что, несмотря на угрозу войны и возможного вторжения, 91 проц. жителей Литвы чувствуют себя в безопасности. По словам А. Паулаускаса, такого показателя в стране еще не было.