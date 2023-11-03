Число кандидатов в президенты растет: кто уже заявил о своем решении

Аурелиюс Верига

Первым заявил о своем намерении принять участие в президентских выборах. Политику 47 лет. Он занимал пост министра здравоохранения Литвы. Верига женат, воспитывает троих детей.

Мантас Варашка

Мэр Казлу Руды. Ему 44 года. Политика поддерживает Партия регионов Литвы. Варашка разведен.

Валдас Туткус

Бывший командующий Литовской армией. Политику 62 года. Представитель Партии регионов. Политик женат, у него есть сын.

Ингрида Шимоните

Премьер-министр Литвы. Ей 48 лет. Кандидат от партии консерваторов. Она уже участвовала в президентских выборах в 2019 году и заняла во втором туре второе место. Премьер не замужем.

Антанас Кандротас-Целофанас

Скандально известный каунасец, участник беспорядков у парламента. 42 года. Обещает веселую предвыборную кампанию.





Другие варианты

Пока о своем решении не сообщил действующий президент Литвы Гитанас Науседа.

Своего кандидата в ноябре обещает представить и Партия свободы.

О своих кандидатах говорит и демократический союз "Во имя Литвы".