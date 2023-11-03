Число кандидатов в президенты растет: кто уже заявил о своем решении

 
Симона Воверюнайте
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Aiškūs kandidatai į prezidento postą: Mantas Varaška, Aurelijus Veryga, Ingrida Šimonytė, Antanas Kandrotas, Valdas Tutkus.
Aiškūs kandidatai į prezidento postą: Mantas Varaška, Aurelijus Veryga, Ingrida Šimonytė, Antanas Kandrotas, Valdas Tutkus.
ФОТО: DELFI

В мае 2024 года в Литве состоятся президентские выборы, у стартовой линии появляется все больше кандидатов. И хотя неизвестных еще много, Delfi предлагает ознакомиться с кандидатами, которые уже заявили о своем намерении.

Аурелиюс Верига

Первым заявил о своем намерении принять участие в президентских выборах. Политику 47 лет. Он занимал пост министра здравоохранения Литвы. Верига женат, воспитывает троих детей.

Aurelijus Veryga

Мантас Варашка

Мэр Казлу Руды. Ему 44 года. Политика поддерживает Партия регионов Литвы. Варашка разведен.

Mantas Varaška

Валдас Туткус

Бывший командующий Литовской армией. Политику 62 года. Представитель Партии регионов. Политик женат, у него есть сын.

Valdas Tutkus

Ингрида Шимоните

Премьер-министр Литвы. Ей 48 лет. Кандидат от партии консерваторов. Она уже участвовала в президентских выборах в 2019 году и заняла во втором туре второе место. Премьер не замужем.

Ingrida Šimonytė

Антанас Кандротас-Целофанас

Скандально известный каунасец, участник беспорядков у парламента. 42 года. Обещает веселую предвыборную кампанию.

Antanas Kandrotas-Celofanas

Другие варианты

Пока о своем решении не сообщил действующий президент Литвы Гитанас Науседа.

Своего кандидата в ноябре обещает представить и Партия свободы.

О своих кандидатах говорит и демократический союз "Во имя Литвы".

Пока о своем решении еще не сообщил адвокат Игнас Вегеле.

Кандидата выбирают и социал-демократы Литвы.

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