Четыре избранных в Сейм политика отказались от мандатов

„ГИК уже получила уведомления четырех избранных членов Сейма об отказе от своих мандатов“, - сообщила Elta представитель ГИК Индре Раманавичене.

По ее словам, от мандатов отказались лидер Социал-демократической партии Литвы, депутат Европарламента Вилия Блинкявичюте, ушедший в отставку с поста председателя Союза Отечества – Христианских демократов Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

В Европарламенте (ЕП) также решили остаться представитель Союза демократов „Во имя Литвы“ Виргиниюс Синкявичюс и „аграрий“ Аурелиюс Верига.

Поскольку эти политики были избраны в Сейм по спискам представляемых ими партий, их места в парламенте займут другие лица из списка кандидатов.