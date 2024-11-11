2024.11.11 15:47

Четыре избранных в Сейм политика отказались от мандатов

 
Раминта Маяускайте
ru.DELFI.lt
ELTA
В. Блинкявичюте, Г. Ландсбергис, В. Синкявичюс и А. Верига
В. Блинкявичюте, Г. Ландсбергис, В. Синкявичюс и А. Верига
ФОТО: Екатерина Орлова | Delfi

К понедельнику четыре политика, избранные в парламент страны на новый срок, информировали Главную избирательную комиссию (ГИК), что не планируют занимать эти должности.

„ГИК уже получила уведомления четырех избранных членов Сейма об отказе от своих мандатов“, - сообщила Elta представитель ГИК Индре Раманавичене.

По ее словам, от мандатов отказались лидер Социал-демократической партии Литвы, депутат Европарламента Вилия Блинкявичюте, ушедший в отставку с поста председателя Союза Отечества – Христианских демократов Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

В Европарламенте (ЕП) также решили остаться представитель Союза демократов „Во имя Литвы“ Виргиниюс Синкявичюс и „аграрий“ Аурелиюс Верига.

Поскольку эти политики были избраны в Сейм по спискам представляемых ими партий, их места в парламенте займут другие лица из списка кандидатов.

Сейм нового состава на первое заседание соберется в четверг.

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