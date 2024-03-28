Четверг – последний день, когда кандидаты в президенты могут доставить подписи в ГИК

28 марта – последний день, когда кандидаты должны собрать не менее 20 тыс. подписей избирателей. Второй раз в выборах президента участвующая премьер-министр Ингрида Шимоните, баллотирующийся на второй срок Гитанас Науседа, прославившийся своими антисемитскими заявлениями парламентарий Ремигиюс Жемайтайтис и председатель Партии труда Андрюс Мазуронис подписи уже доставили.

Как сообщает ГИК, в четверг подписи в комиссию планируют доставить: выдвинутый Партией труда Дайнюс Жалимас, представитель Союза демократов "Во имя Литвы" Гедримас Еглинскас, "аграрий" Аурелиюс Верига, самовыдвиженцы Игнас Вегеле, Эдуардас Вайткус, Гинтаутас Кнюкшта и Валдас Туткус. Когда подписи в комиссию доставит другой самовыдвиженец Арунас Римкус – не сообщается.