Четверг - последний день досрочного голосования во втором туре выборов в Сейм

Избиратели, избирающие своего представителя в парламент во втором туре выборов в Сейм, по-прежнему смогут проголосовать досрочно с 7 до 20 час., независимо от того, где они задекларировали свое место жительства. На всех участках досрочного голосования имеются бюллетени для всех 63 округов.

ГИК напоминает, что самым важным документом избирателя при голосовании является паспорт или удостоверение личности. Подойдут и другие документы, выданные в Литве, содержащие фотографию избирателя и личный код: водительские права, дипломатический паспорт и т. д.

В Вильнюсе избиратели могут досрочно проголосовать в пяти местах: В здании Вильнюсского городского самоуправления (пр. Конституцийос, 3); в здании Вильнюсского районного самоуправления (ул. Ринктинес, 50), Бизнес-школе Вильнюсского университета (ал. Саулетекё, 22); на Площади А. Сахарова возле Дома печати; на Лукишкской площади в центре города.





Избиратели Вильнюсского района смогут проголосовать в здании самоуправления (ул. Ринктинес, 50, Вильнюс), в Неменчинском центре культуры (ул. Швенчёню, 12, Неменчине), деревне Букишкис (ул. Мокиклос, 6, Авиженское староство). В Каунасе избирателей, желающих проголосовать заранее, будут ждать в здании Каунасского городского самоуправления (ал. Лайсвес, 96) и в здании Каунасского районного самоуправления (пр. Саванорю, 371). В Клайпеде досрочное голосование будет проходить в здании Клайпедского городского самоуправления (ул. Лиепу, 11).

В четверг продолжится голосование в больницах, учреждениях социальной опеки, воинских частях и местах отбывания наказаний.