Четверг - последний день досрочного голосования во втором туре выборов в Сейм

Избиратели, избирающие своего представителя в парламент во втором туре выборов в Сейм, по-прежнему смогут проголосовать досрочно с 7 до 20 час., независимо от того, где они задекларировали свое место жительства. На всех участках досрочного голосования имеются бюллетени для всех 63 округов.
ГИК напоминает, что самым важным документом избирателя при голосовании является паспорт или удостоверение личности. Подойдут и другие документы, выданные в Литве, содержащие фотографию избирателя и личный код: водительские права, дипломатический паспорт и т. д.
В четверг продолжится голосование в больницах, учреждениях социальной опеки, воинских частях и местах отбывания наказаний.
25-26 октября члены избирательных комиссий посетят избирателей на дому. Избиратели с ограниченными возможностями, люди, которые за ними ухаживают на дому, люди, неспособные работать по причине болезни, а также избиратели в возрасте 70 лет и старше могут голосовать дома.
Голосование в дипломатических представительствах Литвы за рубежом проводится в установленное каждым представительством время.
ELTA напоминает, что в первом туре выборов в одномандатных округах в Сейм были избраны 8 депутатов. Избиратели округа Старый город-Жверинас, а также Антакальнисского, Кельмеско-Шилальского, Кедайнского, Жемгалос западного, Шальчининкско-Вильнюсского, Неменчинского и Йонавского уже имеют своих представителей в парламенте.В остальных 63 округах второй тур выборов пройдет в воскресенье – 27 октября.
За мандаты поборются 37 социал-демократов, 33 консерватора, 13 членов партии „Заря Немана“, 10 демократов „Во имя Литвы“ и 10 „аграриев“, 9 либералов, по 3 представителя Партии свободы, Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей и Партии регионов Литвы. Во втором туре также сразятся два представителя партии „Свобода и справедливость“, два самовыдвиженца и один член Национального объединения.