Четверг – последний день досрочного голосования на выборах в Сейм Литвы

За первые два дня досрочного голосования на выборах в Сейм уже проголосовало более чем 106 тыс. избирателей, явка составила 4,5 проц., сообщили в Главной избирательной комиссии (ГИК).
Как указывает ГИК, все избиратели смогут проголосовать в любом месте досрочного голосования, независимо от того, где они задекларировали свое место жительства. Собираясь голосовать, с собой необходимо взять только документ, подтверждающий личность. После предъявления документа избирателю будет выдан бюллетень для досрочного голосования. Избиратели получат квитанцию о получении конверта со специальным знаком.
В четверг также продолжается голосование в больницах, социальных учреждениях, домах опеки, воинских частях и местах отбывания наказаний.
11-12 октября члены избирательных комиссий посетят избирателей на дому. Избиратели с ограниченными возможностями, люди, которые за ними ухаживают на дому, люди, неспособные работать по причине болезни, а также избиратели в возрасте 70 лет и старше могут голосовать дома.
В списках избирателей на избирательных участках Литвы зарегистрировано 2 326 332 избирателя. Основной день выборов в Сейм – 13 октября, воскресенье. Двери избирательного участка откроются в 7 часов утра, и избирателей будут ждать до 20 часов вечера.
ELTA напоминает, что на предстоящих выборах в Сейм будет избран 141 член Сейма. На 70 мест в многомандатном избирательном округе претендует 1721 кандидат, на 71 место в одномандатных округах претендуют 699 кандидатов.
За мандаты поборются 14 партий и одна коалиция: Союз демократов „Во имя Литвы“, Партия свободы, Движение либералов, Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей, Литовская народная партия, Партия регионов Литвы, Социал-демократическая партия, Союз крестьян и зеленых Литвы, Партия зеленых Литвы, Национальное объединение, Партия „Свобода и справедливость“, политическая партия „Заря Немана“, Союз народа и справедливости (центристы, народники), Союз Отечества – Христианские демократы Литвы и Коалиция мира (Партия труда, Литовская христианско-демократическая партия, Партия жемайтов).