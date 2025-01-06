"Человек должен держать слово": Жемайтайтис о договоренностях со Сквернялисом

„Если мы начнем жить какими-то, не знаю, небылицами, то я не знаю, что это такое“, –заявил Р. Жемайтайтис.

Однако ранее партнеры по коалиции утверждали, что лидер „Зари Немана“ может быть назначен на эту должность только после того, как будут решены его правовые проблемы. Со своей стороны Р. Жемайтайтис уверяет, что после отмены его депутатской неприкосновенности не осталось препятствий для его стремления занять должность зампредседателя Сейма.