"Человек должен держать слово": Жемайтайтис о договоренностях со Сквернялисом

По словам политика, лидер союза демократов „Во имя Литвы“, спикер Сейма Саулюс Сквернялис должен сдержать якобы данное обещание и выдвинуть на пост вице-председателя именно кандидатуру Р. Жемайтайтиса.
„Человек должен держать свое слово. Всё, меня больше ничего не интересует. Человек пообещал, договорился, пожали руки, он должен его сдержать“, – сказал Р. Жемайтайтис порталу LRT.lt.
В свою очередь, С. Сквернялис неоднократно заявлял, что Р. Жемайтайтис сможет подумать о возможности стать вице-спикером парламента только после того, как будут решены все актуальные на данный момент правовые вопросы. Однако, по мнению самого Р. Жемайтайтиса, исход предварительного расследования не должен стать показателем для принятия такого решения.
„Если мы начнем жить какими-то, не знаю, небылицами, то я не знаю, что это такое“, –заявил Р. Жемайтайтис.
Разговоры о возможном распаде коалиции возникли после заявления политика о его стремлении стать седьмым зампредседателя Сейма.
Однако ранее партнеры по коалиции утверждали, что лидер „Зари Немана“ может быть назначен на эту должность только после того, как будут решены его правовые проблемы. Со своей стороны Р. Жемайтайтис уверяет, что после отмены его депутатской неприкосновенности не осталось препятствий для его стремления занять должность зампредседателя Сейма.
В настоящее время в Районном суде города Вильнюса рассматривается уголовное дело, в котором Р. Жемайтайтис обвиняется в разжигании ненависти к еврейскому народу и публичном одобрении международных преступлений, их отрицании или грубом умалении.