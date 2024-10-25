Часть избирательной комиссии Делтувского одномандатного округа уходит в отставку

„Это не первое заявление об отставке от некоторых членов комиссии. (...) Указаны причины – постоянное прямое и косвенное вмешательство третьих лиц в работу комиссии и постоянное психологическое давление всеми возможными способами, открытые нападки и заявления, понимаемые как нападки“, – заявила в ходе пятничного заседания председатель Главизбиркома Лина Петронене.

Члены Главизбиркома единогласно приняли решение удовлетворить просьбы некоторых членов комиссии Делтувского южного округа об освобождении их от обязанностей. С таким заявлением обратились председатель комиссии Аушра Шичкинене, а также заместитель председателя Нина Лилия Галицке. С просьбой об освобождении с должности секретаря обратилась секретарь Ивета Ленгертайте и член комиссии Юстина Турбене.

„Мэр Ширвинтского района Живиле Пинскувене очень некрасиво отзывалась о нас, выдвинула очень много обвинений, выдвинула много требований, и это, конечно, не первый раз. Мы чувствуем постоянное, если не прямое участие, то настраивание других лиц“, – добавила она.

„Решение не было принято спонтанно, и оно непростое. Учитывая, что мы ответственные, обязательные люди. На одной чаше весов наши обязанности, а на другой – понимание того, что мы больше не можем так работать, не можем больше терпеть выпады, нападки, поливание грязью“, – заявила на встрече А. Шичкинене.

Члены избирательной комиссии этого одномандатного округа, принявшие участие в заседании, заявили, что это давление исходит именно от мэра Ширвинтского района Ж. Пинскувене.

„Это – экстраординарная ситуация. Несмотря на то, что выборы могут пройти успешно, тому, что произошло во время них, необходимо дать оценку“, – заявил член комиссии Андрюс Пуксас, поддерживая председателя и предлагая усилить присутствие Главизбиркома в округе во время второго тура выборов в Сейм.

„Мы должны выяснить, оказывается ли давление на избирательную комиссию. Мы должны это выяснить, потому что, если давление есть, то это дискредитирует сами выборы“, – подчеркнула председатель Главизбиркома Л. Петронене.

В ходе заседания при решении вопроса об изменениях в составе окружной комиссии было высказано мнение, что Главизбиркому следует начать расследование и более тщательно проанализировать ситуацию в Делтувском южном округе.

„Но сегодня 26 октября, а вы даже не соизволили рассмотреть эти жалобы и дать ответы. Вы почему-то тянете время“, – подчеркнула политик, подчеркнув, что на протяжении всех выборов у нее не было никаких отношений с А. Шичкинене.

„Меня сегодня немного удивляет бегство председателя окружной комиссии от ответственности. Уважаемая комиссия, вы в этом месте могли даже не дождаться этого дня и решить этот вопрос, увидев некомпетентность председателя окружной комиссии Шичкинене“, – показала Ж. Пинскувене.

Со своей стороны, мэр Ширвинтского района, обвиняемая в оказании давления, отвергла выдвинутые в ее адрес обвинения и заявила, что все заявления членов окружной комиссии являются „лавиной клеветы“.

Ж. Пинскувене уверяет, что у нее есть аудиозаписи встречи с окружной комиссией: обвинения она называет клеветой

„Председатель окружной комиссии может заверить – мэр Ширвинтского района Живиле Пинскувене и кандидат, которая тогда была в первом туре, ни разу не зашла в избирательный округ. Специально, чтобы не раздражать, не быть той красной тряпкой, я отправилась в Вильнюс голосовать“, – заявила политик.

„У меня не было абсолютно никаких отношений с председателем окружной комиссии“, — повторила она.

Правда, Ж. Пинскувене указала, что всё же несколько раз общалась с председателем комиссии. Один из них — когда в комиссию поступила жалоба на мэра и ей нужно было дать соответствующие ответы.