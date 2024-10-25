Часть избирательной комиссии Делтувского одномандатного округа уходит в отставку

Члены Главизбиркома единогласно приняли решение удовлетворить просьбы некоторых членов комиссии Делтувского южного округа об освобождении их от обязанностей. С таким заявлением обратились председатель комиссии Аушра Шичкинене, а также заместитель председателя Нина Лилия Галицке. С просьбой об освобождении с должности секретаря обратилась секретарь Ивета Ленгертайте и член комиссии Юстина Турбене.
Председателем комиссии Делтувского южного одномандатного округа назначена Одета Мацкявичене. К работе приступит также новый член Виолетта Маркявичене.
Главизбирком также единогласно принял решение начать расследование возможного давления на окружную комиссию.
„Это не первое заявление об отставке от некоторых членов комиссии. (...) Указаны причины – постоянное прямое и косвенное вмешательство третьих лиц в работу комиссии и постоянное психологическое давление всеми возможными способами, открытые нападки и заявления, понимаемые как нападки“, – заявила в ходе пятничного заседания председатель Главизбиркома Лина Петронене.
Члены избирательной комиссии этого одномандатного округа, принявшие участие в заседании, заявили, что это давление исходит именно от мэра Ширвинтского района Ж. Пинскувене.
По словам покидающей пост председателя окружной комиссии А. Шичкинене, мэр постоянно обвиняла членов комиссии и оказывала на них давление.
„Решение не было принято спонтанно, и оно непростое. Учитывая, что мы ответственные, обязательные люди. На одной чаше весов наши обязанности, а на другой – понимание того, что мы больше не можем так работать, не можем больше терпеть выпады, нападки, поливание грязью“, – заявила на встрече А. Шичкинене.
„Мэр Ширвинтского района Живиле Пинскувене очень некрасиво отзывалась о нас, выдвинула очень много обвинений, выдвинула много требований, и это, конечно, не первый раз. Мы чувствуем постоянное, если не прямое участие, то настраивание других лиц“, – добавила она.
А. Шичкинене также уверяла, что получала прямые угрозы от мэра Ширвинтос.
Главизбирком начал расследование ситуации в округе
В ходе заседания при решении вопроса об изменениях в составе окружной комиссии было высказано мнение, что Главизбиркому следует начать расследование и более тщательно проанализировать ситуацию в Делтувском южном округе.
„Мы должны выяснить, оказывается ли давление на избирательную комиссию. Мы должны это выяснить, потому что, если давление есть, то это дискредитирует сами выборы“, – подчеркнула председатель Главизбиркома Л. Петронене.
„Это – экстраординарная ситуация. Несмотря на то, что выборы могут пройти успешно, тому, что произошло во время них, необходимо дать оценку“, – заявил член комиссии Андрюс Пуксас, поддерживая председателя и предлагая усилить присутствие Главизбиркома в округе во время второго тура выборов в Сейм.
Ж. Пинскувене уверяет, что у нее есть аудиозаписи встречи с окружной комиссией: обвинения она называет клеветой
Со своей стороны, мэр Ширвинтского района, обвиняемая в оказании давления, отвергла выдвинутые в ее адрес обвинения и заявила, что все заявления членов окружной комиссии являются „лавиной клеветы“.
„Меня сегодня немного удивляет бегство председателя окружной комиссии от ответственности. Уважаемая комиссия, вы в этом месте могли даже не дождаться этого дня и решить этот вопрос, увидев некомпетентность председателя окружной комиссии Шичкинене“, – показала Ж. Пинскувене.
По словам мэра, в Главизбирком поступило 6 жалоб на работу председателя окружной комиссии.
„Но сегодня 26 октября, а вы даже не соизволили рассмотреть эти жалобы и дать ответы. Вы почему-то тянете время“, – подчеркнула политик, подчеркнув, что на протяжении всех выборов у нее не было никаких отношений с А. Шичкинене.
„Председатель окружной комиссии может заверить – мэр Ширвинтского района Живиле Пинскувене и кандидат, которая тогда была в первом туре, ни разу не зашла в избирательный округ. Специально, чтобы не раздражать, не быть той красной тряпкой, я отправилась в Вильнюс голосовать“, – заявила политик.
„У меня не было абсолютно никаких отношений с председателем окружной комиссии“, — повторила она.
Правда, Ж. Пинскувене указала, что всё же несколько раз общалась с председателем комиссии. Один из них — когда в комиссию поступила жалоба на мэра и ей нужно было дать соответствующие ответы.
„Мы хотим прозрачных выборов. На глаза председателя окружной комиссии я не попадалась до тех пор, пока она не вызывала меня для дачи объяснений – один раз по поводу поступившей жалобы, другой раз, когда был вызван Пинскус, почему у него тенты большие, а не поменьше. А третий раз был вчера – какая-то банальная жалоба. Поскольку высказываний обо мне было много, есть зафиксированная аудиозапись – даже та, на которой потом высказывалась уважаемая Килькинова“, – сказала мэр Ширвинтос, имея в виду члена Главизбиркома Ольгу Килькинову.
„Все встречи фиксировались, и абсолютно все аудиозаписи у меня есть. Вчерашняя тоже“, — повторила она.
Ж. Пинскувене также обратила внимание на, по ее словам, ошибки в работе А. Шичкинене. Мэр уверяет, что ей известно, что часть избирательных бюллетеней Укмергского округа была обнаружена в доме одного из членов комиссии, а также оказывалось давление на члена комиссии, делегированного Партией регионов Литвы.
„Я согласна, что расследование должно быть проведено – параллельно мы тоже обратимся в суд по поводу клеветы“, – подчеркнула бывший кандидат в депутаты Сейма.