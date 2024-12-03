Центр кризисного управления: поездки в Беларусь продолжают нести риск для безопасности Литвы

„Риск есть. Надо за этим очень внимательно следить и выяснять, зачем люди ездят в Беларусь, как часто это бывает. Ездят ли те, кому мы предоставили политическое убежище, но они все равно ездят в Беларусь. (...) Не могу сказать, как обстоят дела на данный момент, но такие единичные случаи были“, – сказал В. Виткаускас в интервью для подкаста politika.lt.