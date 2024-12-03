Центр кризисного управления: поездки в Беларусь продолжают нести риск для безопасности Литвы

„Риск есть. Надо за этим очень внимательно следить и выяснять, зачем люди ездят в Беларусь, как часто это бывает. Ездят ли те, кому мы предоставили политическое убежище, но они все равно ездят в Беларусь. (...) Не могу сказать, как обстоят дела на данный момент, но такие единичные случаи были“, – сказал В. Виткаускас в интервью для подкаста politika.lt.
„Объяснения бывают самые разные – несчастья в семье, здоровье родителей, семья и тому подобное. Люди склонны рисковать, но я думаю, что мы как государство не должны идти на такой риск и не должны давать таким людям разрешение на проживание в Литве“, – подчеркнул он.
По словам главы НЦКУ, из-за вышеупомянутых рисков у проживающих в Литве белорусов систематически сокращаются возможности путешествовать.
„Раньше были велосипедные поездки, когда люди приезжали на пограничные переходы, а затем шли дальше в Литву. Были транзитные поезда в Калининградскую область, где люди выходили на станции „Кена“. Такие вещи мы ограничили, фактически их не осталось“, – сказал В. Виткаускас, отметив, что граждане Беларуси используют Вильнюс для транзита.
„Наш аэропорт называют „Минск-3“, потому что у них самих два аэропорта в Минске, такие анекдоты случаются. Но наши меры, думаю, дают эффект, потому что в 2023 году у нас было 2,5 млн поездок белорусов туда и обратно в Литву, в этом году их будет около 1,5 млн. Это существенное сокращение“, – заверил он.
Однако, по мнению В. Виткаускаса, уместно говорить не только о белорусах, но и о гражданах Литвы, ездящих в Беларусь.
„Решения о закрытии четырех пунктов пропуска дали хорошие результаты. (...) Мы сделали неплохой шаг, потому что сократили поездки наших граждан в Беларусь примерно на 70 проц. Мы думаем, что их может быть еще меньше, потому что есть риск с каждой поездкой туда. Пока не принято решение о большем ограничении поездок, но в случае необходимости государство сделает все, чтобы защитить своих жителей“, – заявил глава НЦКУ.
В августе прошлого года правительство закрыло первые два из шести пунктов пограничного контроля на границе Литвы с Беларусью: „Шумскас“ и „Тверячюс“. В марте этого года также были закрыты пункты пограничного контроля „Лаворишкес“ и „Райгардас“.
В настоящее время продолжают работать пограничные пункты „Шальчининкай“ и „Мядининкай“.