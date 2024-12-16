2024.12.16 09:42

Бывший замминистра иностранных дел Сурвила приостановил членство в СО-ХДЛ

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Jonas Survila
Jonas Survila
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Бывший замминистра иностранных дел и советник премьер-министров Ингриды Шимоните и Андрюса Кубилюса Йонас Сурвила на прошлой неделе приостановил свое членство в партии „Союз Отечества-Христианские демократы Литвы“ (СО-ХДЛ).

„Я закрыл эту главу в книге жизни, как и дверь Министерства иностранных дел, а в пятницу я приостановил и членство в партии СО-ХДЛ“, – сообщил Й. Сурвила на своей странице в Facebook.

„Почему так долго? Мне очень повезло с руководителями, лидерами и соратниками. Мантас Адоменас, Андрюс Кубилюс, Габриэлюс Ландсбергис, Ингрида Шимоните и снова Габриэлюс Ландсбергис“, – добавил он.

28 октября, после завершения парламентских выборов, Й. Сурвила объявил о своем уходе с должности зампредседателя партии СО-ХДЛ. Он сообщил, что такое решение им принято в ответ на решение Г. Ландсбергиса об уходе с поста председателя СО-ХДЛ.

Сам Г. Ландсбергис потерпел поражение на октябрьских выборах в Сейм в Центрально-Жалякальнисском одномандатном округе, а возглавляемая им партия получила 28 мандатов и осталась на втором месте.

На осенних выборах в Сейм победила Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ), получившая 52 места в парламенте, на третьем месте осталась партия „Заря Немана“ с 20 мандатами.

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