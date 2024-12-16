Бывший замминистра иностранных дел Сурвила приостановил членство в СО-ХДЛ

„Я закрыл эту главу в книге жизни, как и дверь Министерства иностранных дел, а в пятницу я приостановил и членство в партии СО-ХДЛ“, – сообщил Й. Сурвила на своей странице в Facebook.
„Почему так долго? Мне очень повезло с руководителями, лидерами и соратниками. Мантас Адоменас, Андрюс Кубилюс, Габриэлюс Ландсбергис, Ингрида Шимоните и снова Габриэлюс Ландсбергис“, – добавил он.
28 октября, после завершения парламентских выборов, Й. Сурвила объявил о своем уходе с должности зампредседателя партии СО-ХДЛ. Он сообщил, что такое решение им принято в ответ на решение Г. Ландсбергиса об уходе с поста председателя СО-ХДЛ.
Сам Г. Ландсбергис потерпел поражение на октябрьских выборах в Сейм в Центрально-Жалякальнисском одномандатном округе, а возглавляемая им партия получила 28 мандатов и осталась на втором месте.
На осенних выборах в Сейм победила Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ), получившая 52 места в парламенте, на третьем месте осталась партия „Заря Немана“ с 20 мандатами.