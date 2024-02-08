Бывший советник Путина: он использует любую возможность, чтобы снова вас захватить

Надо быть объективными: Путин был заинтересован в экономическом росте, в накоплении экономических ресурсов. Но у нас с ним были разные взгляды на то, для чего следует использовать эти экономические ресурсы. Я считал, что их нужно использовать для повышения уровня жизни российских граждан путем запуска различных программ и проектов, которые позволят им мирно войти в свободный мир и пользоваться преимуществами международного экономического, научного и образовательного сотрудничества.

Цель Путина, как мы позже поняли, была совершенно противоположна. Он не заинтересован в повышении уровня жизни российского народа. Путин начал накапливать ресурсы, чтобы использовать их для нападения на своих соседей, и не только соседей. Теперь мы переходим к вашему главному вопросу. Какова его основная идея? Какой мотив движет Путиным и его политикой? Разумеется, человек, который сможет ответить на этот вопрос, заслуживает Нобелевской премии. Позвольте и мне внести свой вклад.

Когда Путин занял пост в Кремле, его мышление было иным. Вначале, особенно в первые два-три года, с 2000-го по, скажем, 2003-й, Путин был явно заинтересован в интеграции с Западом. Он говорил о Европейском союзе, и, в частности, о НАТО, как публично, так и нет утверждая, что он заинтересован в том, чтобы Россия стала полноправным членом НАТО. Он говорил об этом желании не раз и не два, а много раз, год за годом, причем в таком тоне, что если бы мы услышали его слова сейчас, 20 лет спустя, то были бы шокированы. Трудно представить, что это тогда говорил тот самый человек, который сейчас видит в НАТО главного врага. И очень важно, что главным и самым страшным врагом для него стал Запад. Он посвятил Западу несколько речей, в которых десятки раз в течение одного выступления называл Запад заклятым врагом России, Кремля и своим собственным.