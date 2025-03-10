2025.03.10 16:35

Бывший „серый кардинал“ консерваторов нашел новую работу

 
ru.DELFI.lt
Jonas Survila
Jonas Survila
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Советник бывшего министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса Йонас Сурвила, которого называли „серым кардиналом“ консерваторов, нашел новую работу.

В социальной сети Linked In он сообщил, что работает управляющим по внешним делам компании Philip Morris International, и является членом команды бывшего советника экс-президента Дали Грибаускайте Людаса Закарявичюса.

Он назвал свою миссию - работа над снижением ущерба, который причиняют сигареты. Он также обещает заниматься геополитическим анализом и прогнозами.

Сурвила ушел из Союза отечества-Христианских демократов Литвы в декабре 2024 года.

„Я закрыл эту страницу в моей жизни, как и двери МИД, в пятницу приостановил и членство в СО-ХДЛ“, – писал он тогда в фейсбуке.

„Почему это длилось так долго? Мне повезло с руководителями и лидерами, а также с соратниками. Мантас Адоменас, Андрюс Кубилюс, Габриэлюс Ландсбергис, Ингрида Шимоните и снова Габриэлюс Ландсбергис“, – прибавил он.

28 октября 2024 года после окончания парламентских выборов Сурвила сообщил, что уходит с поста вице-председателя СО-ХДЛ. Это была его реакция на заявление Ландсбергиса об уходе с поста главы партии.

Ландсбергис на выборах потерпел поражение в одномандатном округе, а его партия получила 28 мандатов и осталась на втором месте.

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