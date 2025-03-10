Бывший „серый кардинал“ консерваторов нашел новую работу

В социальной сети Linked In он сообщил, что работает управляющим по внешним делам компании Philip Morris International, и является членом команды бывшего советника экс-президента Дали Грибаускайте Людаса Закарявичюса.
Он назвал свою миссию - работа над снижением ущерба, который причиняют сигареты. Он также обещает заниматься геополитическим анализом и прогнозами.
Сурвила ушел из Союза отечества-Христианских демократов Литвы в декабре 2024 года.
„Я закрыл эту страницу в моей жизни, как и двери МИД, в пятницу приостановил и членство в СО-ХДЛ“, – писал он тогда в фейсбуке.
„Почему это длилось так долго? Мне повезло с руководителями и лидерами, а также с соратниками. Мантас Адоменас, Андрюс Кубилюс, Габриэлюс Ландсбергис, Ингрида Шимоните и снова Габриэлюс Ландсбергис“, – прибавил он.
28 октября 2024 года после окончания парламентских выборов Сурвила сообщил, что уходит с поста вице-председателя СО-ХДЛ. Это была его реакция на заявление Ландсбергиса об уходе с поста главы партии.
Ландсбергис на выборах потерпел поражение в одномандатном округе, а его партия получила 28 мандатов и осталась на втором месте.