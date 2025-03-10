Бывший „серый кардинал“ консерваторов нашел новую работу

В социальной сети Linked In он сообщил, что работает управляющим по внешним делам компании Philip Morris International, и является членом команды бывшего советника экс-президента Дали Грибаускайте Людаса Закарявичюса.

Он назвал свою миссию - работа над снижением ущерба, который причиняют сигареты. Он также обещает заниматься геополитическим анализом и прогнозами.

Сурвила ушел из Союза отечества-Христианских демократов Литвы в декабре 2024 года.

„Я закрыл эту страницу в моей жизни, как и двери МИД, в пятницу приостановил и членство в СО-ХДЛ“, – писал он тогда в фейсбуке.