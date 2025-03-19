2025.03.19 13:18

Бывший президент Грузии Зурабишвили хочет выступить в Сейме Литвы

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Бывший президент Грузии С. Зурабишвили
Бывший президент Грузии С. Зурабишвили
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к спикеру Сейма Саулюсу Сквернялису, выразив желание посетить парламент Литвы и выступить на пленарном заседании Сейма.

Об этом С. Сквернялис сообщил в среду правлению Сейма. По общему согласию парламентскому Комитету по иностранным делам было поручено оценить организационные вопросы этого визита.

„Я получил письмо от бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили, в котором она просит предоставить ей возможность выступить перед нашими парламентариями на пленарном заседании. Как известно, после выборов в Грузии в октябре 2024 года, которые были оценены неоднозначно, процессы интеграции Грузии в Европейский союз (ЕС) были приостановлены. Я думаю, что для нас действительно важно поддержать это направление Восточного партнерства“, - сказал С. Сквернялис правлению Сейма.

В начале декабря прошлого года премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, представляющий правящую партию „Грузинская мечта“, заявил, что Тбилиси не будет вести переговоры о членстве в ЕС до конца 2028 года. После этого решения в Грузии вспыхнула волна протестов.

Кроме того, 14 декабря в Грузии состоялись президентские выборы, на которых впервые отказались от прямого голосования граждан. В ходе них главой государства был утвержден единственный кандидат, выдвинутый правящей партией, бывший футболист Михаил Кавелашвили.

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