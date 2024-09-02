Бывший председатель Партии труда Мазуронис отказывается от участия в выборах в Сейм

„Все чаще сомневаясь в том, действительно ли я делаю то, что должен делать, и нахожусь там, где должен быть, сегодня принял решение отказаться от предстоящих выборов в Сейм ЛР как во многомандатном, так и в одномандатном избирательных округах. Я прекращаю любую свою политическую деятельность, а на какое время – покажет только жизнь. Желание перемен в жизни победило“, - написал А. Мазуронис в своем аккаунте в Facebook.
„Я закончу этот срок с честью, а осенью с открытым сердцем произнесу – прощай политика, здравствуй более простая жизнь!“, - подчеркивает депутат Сейма.
Бывший „трудовик“ сказал, что о своем решении уйти из политики он в понедельник проинформировал председателя Партии регионов Литвы Йонаса Пинскуса.
„Вы можете винить меня в чем угодно, но только не в том, что я свинья. Конечно, я говорил сегодня, я сообщил ему об этом решении в первой половине дня“, - сказал он Elta.
„Он понял“, - сказал А. Мазуронис на вопрос, пытался ли Й. Пинскус отговорить его от этого.
Политик сказал Elta, что его решение уйти из политики не было продиктовано другими обстоятельствами или возможным другим предложением работы.
„Я не получал никаких предложений. Это действительно просто политические обстоятельства последнего времени, они заставили все чаще задаваться вопросом – действительно ли ты находишься на том месте и ощущаешь ли полное чувство самореализации“, - повторил он.
А. Мазуронис уже подал в Главную избирательную комиссию (ГИК) заявление об отзыве поданных на выборы в Сейм заявочных документов и возврате внесенного залога.
ELTA напоминает, что бывший председатель Партии труда А. Мазуронис ранее заявлял, что будет участвовать в выборах в Сейм от Партии регионов Литвы и будет баллотироваться в Шяуляйском одномандатном округе. Однако А. Мазуронис тогда заверил, что не намерен становиться членом этой партии.
А. Мазуронис впервые был избран депутатом Сейма в 2008 году, когда баллотировался от партии „Порядок и справедливость“. В 2012 году он был избран на второй срок в парламент. В 2015 году он покинул партию „Порядок и справедливость“ и стал членом Движения либералов. В 2019 году он прошел в Сейм, но покинул последнюю политсилу и примкнул к „трудовикам“.
В 2020 году он снова был избран в Сейм. В 2022 году стал председателем Партии труда, но ушел со своего поста после неудачных выборов в Европейский парламент в 2024 году.