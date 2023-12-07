Бывший министр иностранных дел Литвы назначен на пост посла Швеции

"Я рад, что охлаждение не продолжалось весь срок", - отметил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, приглашая Л. Линкявичюса представиться на заседании Правительства.

В свою очередь Л. Линкявичюс поблагодарил за оказанное ему доверие и подчеркнул, что видит пути углубления дипломатических отношений со Швецией.

"Я очень надеюсь, что до моего прибытия Швеция будет принята в НАТО и никаких больших усилий в этом плане не потребуется", - добавил будущий посол.

Чрезвычайным и полномочным послом Литвы в Королевстве Швеция Л. Линкявичюса предлагается назначить с 15 января следующего года.

В 2021 году Л. Линкявичюса предлагалось назначить послом Литвы в США, однако против этого выступил глава страны Гитанас Науседа, заявивший, что бывшему министру нужен период "политического охлаждения".

В январе 2021 года он был назначен послом по особым поручениям.