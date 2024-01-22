Бывший мэр Алитусского района вернул самоуправлению почти 20 000 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Algirdas Vrubliauskas
Algirdas Vrubliauskas
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij
Бывший мэр Алитусского района Альгирдас Врубляускас, попавший в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в незаконном присвоении муниципальных средств, выделяемых на деятельность депутата муниципального совета, вернул в муниципальный бюджет почти 20 000 евро.

Об этом политик сообщил в воскресенье в своем аккаунте в Facebook.

По словам А. Врубляускаса, такое решение было принято после того, как выяснилось, что "из-за досадной ошибки" часть счетов с расходами на деятельность депутата совета была включена в учет его индивидуальной деятельности.

"Я вернул администрации Алитусского районного самоуправления выплаты, полученные за период созыва 2019-2023 гг., в общей сложности 19 669 евро. Такое решение я принял, несмотря на то что большая часть полученных средств была использована ​​на компенсацию расходов, связанных с деятельностью депутата совета", – заявил политик.

"Сожалею, что при декларировании расходов депутата совета не хватило внимательности, осмотрительности и, отчасти, хорошего знания бухгалтерского учета", – сказал А. Врубляускас.

В начале января в ходе досудебного расследования по факту возможного нецелевого использования муниципальных средств депутатами Алитусского районного муниципального совета А. Врубляускасу было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением, мошенничестве, подделке документов и их использовании.

По версии следствия, подозреваемый, при осуществлении индивидуальной деятельности, предположительно, задекларировал свои расходы на топливо и ремонт автомобиля как расходы, связанные с деятельностью депутата совета.

После того как правоохранительные органы предъявили подозрения А. Врубляускасу, политик приостановил свое членство в партии консерваторов.

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