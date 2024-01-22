Бывший мэр Алитусского района вернул самоуправлению почти 20 000 евро

Об этом политик сообщил в воскресенье в своем аккаунте в Facebook.

По словам А. Врубляускаса, такое решение было принято после того, как выяснилось, что "из-за досадной ошибки" часть счетов с расходами на деятельность депутата совета была включена в учет его индивидуальной деятельности.

"Я вернул администрации Алитусского районного самоуправления выплаты, полученные за период созыва 2019-2023 гг., в общей сложности 19 669 евро. Такое решение я принял, несмотря на то что большая часть полученных средств была использована ​​на компенсацию расходов, связанных с деятельностью депутата совета", – заявил политик.

"Сожалею, что при декларировании расходов депутата совета не хватило внимательности, осмотрительности и, отчасти, хорошего знания бухгалтерского учета", – сказал А. Врубляускас.