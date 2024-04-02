Бывший лидер просоветской организации больше не сможет судиться с Департаментом миграции и будет депортирован из Литвы

В жалобе заявитель указал, что решение Департамента миграции он получил 13 января сего года, поэтому не пропустил срок подачи жалобы об отмене решения. Каунасская палата Регионального административного суда своим постановлением от 1 февраля отказалась принять жалобу заявителя к рассмотрению и постановила вернуть заявителю гербовый сбор в размере 30 евро, уплаченный после вступления решения в силу.

24 января в Каунасскую палату Регионального административного суда поступила жалоба от заявителя, в которой он просил отменить решение Департамента миграции от 7 ноября прошлого г., на основании которого был аннулирован его постоянный вид на жительство в Литве .

На прошлой неделе Высший административный суд Литвы постановил, что В. Иванов не указал веских причин, которые могли помешать ему в реализации права на судебную защиту в установленные законом сроки, что послужило бы основанием для продления данного срока.

Суд указал, что к жалобе заявителя прилагались данные о том, что Департамент миграции, в ответ на его запрос от 20 декабря 2023 г., 9 января 2024 г. отправил заявителю оспариваемое решение, которое ему было вручено 13 января 2024 г.

Однако из данных, предоставленных Департаментом миграции по делу, установлено, что решение департамента от 7 ноября прошлого года было отправлено заявителю уже на следующий день, 8 ноября, на адрес электронной почты, указанный в личном кабинете заявителя в Миграционной информационной системе Литвы.