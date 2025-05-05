Бывший командующий армией Туткус основал ассоциацию "Альтернатива для Литвы"

„Сегодня мы создали ассоциацию „Альтернатива для Литвы“, очень приятно было видеть гостей из немецкой „Альтернативы для Германии“, - в видеозаписи на странице в Facebook подчеркнул В. Туткус.
Ассоциация была создана после того, как в пятницу Федеральная служба по защите конституции Германии объявила партию „Альтернатива для Германии“ экстремистской организацией.
Федеральная служба по защите конституции заявила, что располагает конкретными доказательствами того, что антииммигрантская партия, основанная в 2013 году, осуществляет деятельность, угрожающую демократическому порядку Германии.
По словам В. Туткуса, новая ассоциация также получило поздравительные письма от представителей правых, националистических партий других европейских стран.
„Мы переняли лозунг – нужна смелость, чтобы говорить правду. Мы смелые, мы будем говорить правду, мы будем бороться за христианские ценности, за семью, за детей, за демографию, против мигрантов“, - сказал он.
В. Туткус намеревался баллотироваться на президентских выборах весной прошлого года, но не представил в Главную избирательную комиссию (ГИК) минимально необходимое для выдвижения кандидатуры количество подписей – 20 тыс.
В. Туткус был командующим Сухопутными силами Литовской армии с 2001 по 2004 год, а также командующим Литовской армией с 2004 по 2009 год.