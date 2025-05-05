Бывший командующий армией Туткус основал ассоциацию "Альтернатива для Литвы"

По словам В. Туткуса, новая ассоциация также получило поздравительные письма от представителей правых, националистических партий других европейских стран.

Федеральная служба по защите конституции заявила, что располагает конкретными доказательствами того, что антииммигрантская партия, основанная в 2013 году, осуществляет деятельность, угрожающую демократическому порядку Германии.

Ассоциация была создана после того, как в пятницу Федеральная служба по защите конституции Германии объявила партию „Альтернатива для Германии“ экстремистской организацией.

„Сегодня мы создали ассоциацию „Альтернатива для Литвы“, очень приятно было видеть гостей из немецкой „Альтернативы для Германии“, - в видеозаписи на странице в Facebook подчеркнул В. Туткус.

„Мы переняли лозунг – нужна смелость, чтобы говорить правду. Мы смелые, мы будем говорить правду, мы будем бороться за христианские ценности, за семью, за детей, за демографию, против мигрантов“, - сказал он.

В. Туткус намеревался баллотироваться на президентских выборах весной прошлого года, но не представил в Главную избирательную комиссию (ГИК) минимально необходимое для выдвижения кандидатуры количество подписей – 20 тыс.