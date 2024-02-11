Бывший командующий армией Литвы предлагает не выдавать водительские права, уклоняющимся от военной службы

"Я действительно не верю, что 44 проц. нашего общества психически нездорово. Я думаю, что, возможно, следует пересмотреть случаи симуляции, возможно, оценить работу самих психиатров, потому что, может быть, чтобы подстраховаться, они принимают решение не пускать в армию", - считает бывший командующий армией.

Члена Сейма также смущают данные военно-медицинской службы о лицах, неспособных нести военную службу по причине психических заболеваний и психологических проблем, поэтому А. Поцюс предлагает оценить, как выполняют свою работу соответствующие психиатры.

"Если приходит молодой человек, в медицинской карте которого нет никаких записей о том, что он ранее имел психические расстройства, и вдруг в качестве кандидата, призванного на обязательную начальную военную службу, начинает симулировать, имитировать – для таких случаев следует пересмотреть положения комиссии военно-медицинской службы. Если нет никаких записей, (...) такое лицо может столкнуться с ограничениями при выдаче разрешения на управление автомобилем или выдаче разрешения на приобретение оружия", - сказал в субботу А.Поцюс телевидению LNK.

При этом министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас уверяет, что все возможные случаи симуляции расследуются в ходе медицинских проверок и большинство из них не подтверждаются.

"Мы проверяем эти случаи, это всего лишь еще один процент. Однако у абсолютного большинства тех, кто уже заболел, имеются хронические заболевания, которые длятся годами", - сообщил журналистам А.Анушаускас.

В этом году список призывников пополнили более 27 тысяч молодых людей в возрасте 18-23 лет. Всего в этом году на службу планируется призвать 3845 молодых людей, еще 210 студентов и выпускников высших школ смогут служить в Центре подготовки молодых офицеров-командиров.

Формирование списка призывников по лотерее может стать последним в этом году, поскольку Сейм примет решение по проекту реформы призыва уже на весенней сессии.