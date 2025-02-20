Бывший командующий армией Эстонии: Россия не сможет завоевать Литву за неделю

„Мы видим различные прогнозируемые сценарии из заголовков газет, будь то 72 часа или 7 дней, сколько времени потребуется, чтобы завоевать Литву – публикуются подобные сообщения. Однако это уже нереально. Армии этих стран рассматривают возможность переноса боевых действий на территорию России. Именно эта реальность анализируется в военном контексте. Всё не так плохо, давайте выделять больше средств на оборону“, - заявил В. В. Пальм на Вильнюсском форуме безопасности в Сейме.
„Страх всегда плохой советчик. Географическая близость к России требует большой осторожности. Давайте подумаем о таком сценарии: предположим, США нам не помогут, НАТО распадется, что изменится? Будем ли мы продолжать бороться? Конечно, мы будем бороться. Будет ли это более трудная борьба? Да, вероятно“, - подчеркнул он.
Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, участвовавший в Вильнюсском форуме по безопасности в прошлом году, предупредил, что в случае нападения России Литва должна быть готова своими силами защищаться в течение как минимум двух недель. По словам генерала, гарантии 5-й статьи НАТО не являются автоматическими – статья вступает в силу по политической воле. Поэтому, отметил он, Литва должна быть готова продержаться до прибытия подкреплений союзников.