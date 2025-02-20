Бывший командующий армией Эстонии: Россия не сможет завоевать Литву за неделю

„Мы видим различные прогнозируемые сценарии из заголовков газет, будь то 72 часа или 7 дней, сколько времени потребуется, чтобы завоевать Литву – публикуются подобные сообщения. Однако это уже нереально. Армии этих стран рассматривают возможность переноса боевых действий на территорию России. Именно эта реальность анализируется в военном контексте. Всё не так плохо, давайте выделять больше средств на оборону“, - заявил В. В. Пальм на Вильнюсском форуме безопасности в Сейме.