2025.02.20 13:48

Бывший командующий армией Эстонии: Россия не сможет завоевать Литву за неделю

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Veiko-Vello Palm
Veiko-Vello Palm
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Бывший командующий армией Эстонии Вейко-Велло Пальм утверждает, что Россия не способна завоевать Литву за неделю. Однако он подчеркивает, что странам Балтии необходимо продолжать укреплять свою обороноспособность.

„Мы видим различные прогнозируемые сценарии из заголовков газет, будь то 72 часа или 7 дней, сколько времени потребуется, чтобы завоевать Литву – публикуются подобные сообщения. Однако это уже нереально. Армии этих стран рассматривают возможность переноса боевых действий на территорию России. Именно эта реальность анализируется в военном контексте. Всё не так плохо, давайте выделять больше средств на оборону“, - заявил В. В. Пальм на Вильнюсском форуме безопасности в Сейме.

„Страх всегда плохой советчик. Географическая близость к России требует большой осторожности. Давайте подумаем о таком сценарии: предположим, США нам не помогут, НАТО распадется, что изменится? Будем ли мы продолжать бороться? Конечно, мы будем бороться. Будет ли это более трудная борьба? Да, вероятно“, - подчеркнул он.

Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, участвовавший в Вильнюсском форуме по безопасности в прошлом году, предупредил, что в случае нападения России Литва должна быть готова своими силами защищаться в течение как минимум двух недель. По словам генерала, гарантии 5-й статьи НАТО не являются автоматическими – статья вступает в силу по политической воле. Поэтому, отметил он, Литва должна быть готова продержаться до прибытия подкреплений союзников.

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