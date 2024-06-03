Бывший канцлер Сейма обжаловал в суде решение парламента об его увольнении с должности

По данным портала, бывший руководитель канцелярии Сейма обратился в административный суд и добивается признания решения Сейма об его увольнении с должности незаконным.
Как сообщили новостному порталу lrytas.lt в канцелярии Сейма, М. Гялбуда в жалобе утверждает, что его уволили с нарушением положений Закона о государственной службе.
Однако, по словам бывшего канцлера, у него не было реальной возможности представить свои объяснения Сейму и опровергнуть аргументы политиков.
М. Гялбуда также убежден, что голосование по вопросу его увольнения должно было быть открытым, пишет портал.
21 марта Сейм в ходе тайного голосования принял решение уволить канцлера парламента М. Гялбуду. 95 членов Сейма поддержали увольнение канцлера, 13 проголосовали против. Решение об увольнении М. Гялбуды вступило в силу уже в пятницу – 22 марта.
Недоверие М. Гялбуде выразили более половины членов Сейма – инициативу подписали 75 депутатов, представляющих не только оппозицию, но и правящих.
Главу канцелярии Сейма упрекали в неэффективной организации работы, парламентарии получали жалобы на дифференциацию заработной платы работникам бюро комитетов.
М. Гялбуда был назначен канцлером Сейма 27 апреля 2021 года. Его кандидатуру Сейму предложила В. Чмилите-Нильсен.