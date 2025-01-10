Бывший член Сейма Матялис уходит из СО-ХДЛ: возвращается в журналистику

„В этом году я планирую вернуться в журналистику, поэтому я решил выйти из партии СО-ХДЛ“, - пишет Б. Матялис в своем аккаунте в Facebook.

„Членство в какой-либо партии или политической организации во время работы журналистом, стремясь объективности, не допускается ни Законом об информировании общества, ни кодексом этики, регулирующим деятельность журналистов и издателей. Также необходим период охлаждения политических эмоций“, - подчеркивает он.

Б. Матялис был членом Сейма с 2016 по 2024 год. Однако во втором туре выборов в Сейм, состоявшихся в октябре прошлого года, политик в одномандатном округе проиграл Рамунасу Вижинтасу, представителю Социал-демократической партии Литвы.