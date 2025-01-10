2025.01.10 10:51

Бывший член Сейма Матялис уходит из СО-ХДЛ: возвращается в журналистику

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Bronislovas Matelis
Bronislovas Matelis
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Бывший член Сейма Бронисловас Матялис выходит из партии Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ).

„В этом году я планирую вернуться в журналистику, поэтому я решил выйти из партии СО-ХДЛ“, - пишет Б. Матялис в своем аккаунте в Facebook.

„Членство в какой-либо партии или политической организации во время работы журналистом, стремясь объективности, не допускается ни Законом об информировании общества, ни кодексом этики, регулирующим деятельность журналистов и издателей. Также необходим период охлаждения политических эмоций“, - подчеркивает он.

Б. Матялис был членом Сейма с 2016 по 2024 год. Однако во втором туре выборов в Сейм, состоявшихся в октябре прошлого года, политик в одномандатном округе проиграл Рамунасу Вижинтасу, представителю Социал-демократической партии Литвы.

Ранее он работал в газетах Laisvas žodis, Panevėžio rytas и Panevėžio balsas, Lietuvos rytas.

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