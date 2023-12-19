Бундесвер идет в Литву: не только танки и гаубицы

Планируется, что бригада будет полностью оснащена и боеготова к 2027 году, хотя развертывание ее начнется, возможно, уже в 2024 году. Нынешний многонациональный батальон передового базирования НАТО, также сформированный на основе бундесвера в 2016 году, включат в состав новой бригады. Отличие бригады будет не только в численности, уровне и количестве боевой техники. Нынешний личный состав служит по полгода и сменяется. А будущая бригада будет иметь постоянный состав, и ротация будет происходить так, как в обычной воинской части - через несколько лет. Многие немецкие военные приедут в Литву с семьями, так что в планы строительства современных гарнизонов включено возведение школ и детских садов.