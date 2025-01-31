Бундестаг ФРГ одобрил закон о миссии бундесвера в Литве

По информации министерства обороны ФРГ, одобренные ныне меры охватывают широкий спектр - от боеготовности до дополнительных выплат. Так, национальные и международные обязательства по оперативной готовности требуют от солдат быстрого возвращения на службу, что будет компенсироваться дополнительными выплатами.

Конкретные меры включают более гибкий график работы, упрощенную систему оплаты за переработку, компенсации за специальные национальные и многонациональные обязательства по готовности, а также улучшение условий службы в Литве . Принятый бундестагом закон применим не только к Литве.

Германский бундестаг одобрил улучшение оплаты труда для военнослужащих и гражданских сотрудников бундесвера при постоянном размещении бригады в Литве . Большинство депутатов в пятницу, 31 января, проголосовало за многоуровневый законопроект (Artikelgesetz), который предусматривает внесение изменений в целый ряд законов и предписаний.

Оплата сверхурочных

Кроме того, будет упрощена система финансовой компенсации за сверхурочную работу и расширены сферы применения льгот при выполнении боевых задач и на случай единовременных выплатах при несчастных случаях.

Условия переезда, особенно с семьями, будут улучшены, будет пересмотрен и порядок выплаты компенсации за вынужденную разлуку с близкими. Помимо этого, появятся расширенные возможности для получения премий за продление контракта, чтобы сделать службу в бундесвере более конкурентоспособной на рынке труда.

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